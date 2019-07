OAU、監督と作画をケイタイモが担当したアニメーションMV公開

OAUが、先日リリースを発表したセルフタイトルアルバム『OAU』より、収録曲「Traveler」のMVを解禁した。



このMVは、監督と作画をケイタイモ(WUJA BIN BIN/ex. BEAT CRUSADERS)が担当。Instagramで投稿していた漫画が書籍化された『家も頑張れお父ちゃん!』を出版するなど、音楽以外にも独特の世界観で活躍の幅を広げるケイタイモが、約3ヶ月の制作期間を経て完成させたアニメーション作品となっている。柔らかいタッチで描かれたある登場人物の成長と別れ、そして家族がかけがえのない存在として寄り添う物語が、優しさで包んでくれるようなOAUの音楽とともに展開。7月10日に行われたケイタイモ書籍イベントで先行上映された際には、人の一生を綴ったあたたかなエンディングに涙を拭う人が多く見られた感動作だ。







また、ケイタイモからのコメントも到着している。



■コメント

手描きアニメーションの作画〜およそ1秒12コマ〜に挑んだのは良いのですが、ある程度進めると後戻り出来ないことに気付き始めるのです。編集でアレコレ可能なのは承知してたのですが、ここまで手描きしたら… ここで編集トリックを使うとバランスが悪い〜みたいなのが主な理由で、締め切りまでの丸3ヶ月間は、夢の中でも絵を描き続ける… そんな苦しい日々でした。MVの内容ではなく、如何に大変だったかをここに書くあたり、自身の矮小さを思ったりもしますが、人生も折り返し、そんな空気読む必要は最早無い!というスタンスでここまで筆を進めた次第であります。が、ここ数十年の我々の生活&仕事において、ここまで達成感が沁みた制作は今までありませんでした。何か、忘れていた情熱を取り戻したような… そんな意味でもOAUには感謝しないといけません。全ての作画、着色、編集が終わった時、チームで交わした乾杯の感動は一生の宝物です。ありがとうございました!



その後にTOSHI-LOWから修正リクエストが来ましたが。





<リリース情報>







OAU

『OAU』

発売日:2019年9月4日(水)



=収録曲=

1. A Better Life

2. こころの花 ※New Acoustic Camp10th Anniversaryテーマ曲

3. Midnight Sun ※New Acoustic Camp 公式テーマ曲

4. 帰り道 ※テレビ東京系ドラマ24「きのう何食べた?」オープニングテーマ曲

5. Banana Split

6. All I Need

7. Again

8. Traveler

9. Akatsuki (冬が始まる日の暁に降り立つ霧の中に現れた光の輪)

10. Where have you gone ※映画「新聞記者」主題歌

11. Americana

12. 〜tuning〜

13. I Love You



◾初回限定盤(CD+DVD):3800円(税抜)

DVD:OAU ~The premium release party~@Billboard Live TOKYO (2019.7.4)

◾通常盤:3000円(税抜)

◾LP:3500円(税抜)

◾配信、ストリーミング同時解禁



<ツアー情報>



OAU

Tour 2019「A Better Life」



2019年9月28日(土)石垣島 流れ星の丘 くうら〈ぬあしび~CAMPING EARTH 2019~〉※イベント出演

2019年10月4日(金)岡山 ルネスホール

2019年10月6日(日)広島 Live Juke

2019年10月11日(金)仙台 darwin

2019年10月12日(土)盛岡 CLUB CHANGE WAVE

2019年10月19日(土)福島 猪苗代野外音楽堂〈音仕舞い〉※イベント出演

2019年10月25日(金)大阪 Shangri-La

2019年10月27日(日)福岡 Gates7

2019年11月2日(土)松山 WstudioRED

2019年11月9日(土)新潟 ジョイアミーア

2019年11月15日(金)名古屋 CLUB QUATTRO

2019年11月17日(日)京都 磔磔

2019年11月21日(木)水戸 LIGHT HOUSE

2019年11月29日(金)高崎 club FLEEZ

2019年12月5日(木)東京 国際フォーラム ホールC



チケット発売日:8月3日(土)

中学生以上はチケットが必要

小学生以下は保護者同伴のみ無料(座席が必要な場合は要チケット)



New Acoustic Camp 2019

「〜わらう、うたう、たべる、ねっころがる。〜」

10th Anniversary MAGICAL CAMPING EVERLASTING!

9月14日(土)~9月15日(日)水上高原リゾート200(群馬県利根郡みなかみ町)



New Acoustic Camp official site

http://www.newacousticcamp.com/



OAU official site:https://oau-tc.com