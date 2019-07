SILENT SIREN 10年続いた秘訣は？「誰かが言った案は絶対に試す」

SILENT SIRENが、7月17日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、結成10年目の感想や7月20日に出演する「マイナビ未確認フェスティバル」ライブステージへの意気込みを聞きました。とーやま校長:サイサイ先生は今年で結成10年目! 4人で足並みを揃えて活動するって並大抵なことではないと思うんですけど、この10年いかがでしたか?すぅ(Vo&Gt):あっという間というのもあるんですけど、メジャーデビューのタイミングで一人メンバーが変わっていて。(キーボードの)ゆかるんがメジャーデビューのタイミングで加入したんですよ。バンドとしては10年やっているんですけど、お互いの主張を尊重する形でやっていて、誰かが言った案は絶対に試すことにしているんです。否定をしないというやり方を取っているので、すごく時間がかかるんですよ。1曲作るのも、ライブで通したりするのも、「この案はどう? じゃあ、やってみよう!」みたいな感じで時間がかかるんですけど。でも、それが続いている秘訣なんじゃないかなって思います。とーやま校長:否定って、ネガティブなものしか生み出さないですよね。すぅ:そうですね。「変かもしれないけど1回やってみよう!」っていうスタイルです。とーやま校長:バンドとしてもそうだと思うし、10代の生徒にとっては部活でもそうだと思うし、友達同士の付き合いもそうですよね。すぅ:女の子って結構控えめな子が多くて、似合ってなくても「可愛い~」ってお世辞を言うことがあると思うんです。でもあいにゃんとか、「本当に変だったら言って!」って言ったりするんです。お互いが、「それは似合う」「それは似合わない」とか、ちゃんと言っています。あいにゃん(Ba):自分のことをメンバーのほうが分かっているんですよ。一緒に買い物とかしても、すぅとかが「これ、あいにゃんっぽい!」っていうのをすぐ見つけてくれたりして。みんな解り合っているなあと思いますね。とーやま校長:ひなんちゅ先生も同じお気持ちですか?ひなんちゅ(Dr):そうですね。あいにゃんは同じような服をたくさん買うので、「それ、絶対持ってる!」っていうのはよく言います(笑)。とーやま校長:それに対して、あいにゃん先生はどう返すんですか?あいにゃん:「確かに。クローゼットにあったわ!」みたいな感じで聞き入れますね。ひなんちゅ:あいにゃんは、ブームがわかりやすいんですよ。すぅ:一時期は全身デニム! みたいなときもありました。その前は全身ネイティブ柄とか。あいにゃん:あったね!とーやま校長:そうやって、意思の疎通をすることってすごく大事ですね。あいにゃん:そうですね。寝る以外は一緒にいるようなものなので。はい。――Poppin'Party×SILENT SIREN「NO GIRL NO CRY」をCDリリース!とーやま校長:サイサイ先生は、今年の5月にガールズバンドプロジェクト、BanG Dream!(バンドリ!)に出演されているPoppin'Partyと、メットライフドームで対バンライブを開催! メットライフドームで対バンって、なかなか聞かなくないですか?すぅ:聞かないですね! しかもガールズバンドで!とーやま校長:ライブはどうでしたか?すぅ:最初はプレッシャーとかもあったんですけど、結果的に良かったです。「アウェーなんじゃないか」って人からたくさん言われたので、逆にその言葉で燃えたぎりました。「やってやるぜ!」っていういい感じのライブができて、バンドリ!のファンの方もサイサイのライブに来てくれたりしました!とーやま校長:そのイベントのテーマソングにもなっていた「NO GIRL NO CRY」が、7月31日にリリースされるということで、おめでとうございます! SILENT SIRENバージョン、Poppin'Partyバージョンに、2組がコラボをしたミックスバージョン。さらに、両バンドが共演するミュージックビデオも収録されると! めちゃくちゃ面白そうですね。すぅ:はい! これは、かなり新鮮です。面白い感じになってますので、楽しみにしていてください!――7月20日(土)に「マイナビ未確認フェスティバル2019」ライブステージに出演!とーやま校長:この東京会場1日目には、9組の10代アーティストが登場! その後にサイサイ先生にライブを届けてもらいます。すぅ:一昨年ぐらいの「未確認フェスティバル」に、ひなと一緒に観に行ったことがあるんですよ。(前身イベントの)「閃光ライオット」のときから観ています。あしざわ教頭:エェーッ! そうなんですね。すぅ:そのころに好きになったバンドと対バンするようになったり、お誘いしたりするようになりました。ひなんちゅ:未確認フェスに出てる10代のバンドさんのYouTubeを観て、「この入りカッコいいね!」って言って真似したことあります。とーやま校長:エエッ! 未確認アーティストたちは、SILENT SIREN先生に影響を与えているんだ!すぅ:なので、講師として出るっていうのはすごい嬉しいし、ライブができるっていうのも嬉しいなって思います!ひなんちゅ:私たちが10代のころには無かったような音楽のジャンルとかもあるので、生でパフォーマンスを観るのが楽しみですね。とーやま校長:SILENT SIREN先生のライブも楽しみにしてますし、10代のみんなにはサイサイ先生に負けないつもりで行って欲しいと思います。「マイナビ未確認フェスティバル2019」ライブステージの東京会場は、渋谷 duo MUSIC EXCHANGEです。7月20日(土)にSILENT SIREN、7月21日(日)にナナヲアカリさんが、ゲストアクトとして出演します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/