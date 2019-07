現代社会の闇をイラストで描くアボガド6が送る“ささやかな希望”

ネットを中心にマンガ/映像作品/イラストなど様々な作品を発表し、その独特な世界観に多くの若者からの支持を受けるクリエイター、アボガド6(アボガドロク)。Twitterのフォロワーは130万人を超え、何かを考えさせられるようなイラストの投稿には毎回多くの反響が寄せられる。Twitterのプロフィールには”化学が好きな一般人です”といった情報しかなく謎の多い人物だ。そんなアボガド6が7月9日に、”サンタは夢の中”や”子供の国”など、過去のマンガ作品15点をまとめた短編集『幸せをあなたに』を発売した。



『幸せをあなたに』は、短編集ながら各マンガの世界線には1本の軸が通り、今どこかで現実に起きているかもしれない社会がアボガド6らしい独特の世界観で表現されている。可愛らしいタッチで描かれるメルヘンな世界の中で、ネグレクトや、虐待、いじめなどの社会問題が起きている様が痛々しいほど描かれ、より一層読者の心に大きなメッセージを届ける。また本作では、大人と子供の考え方や感じ方の対比も様々なキャラクターを通して描かれており、読者1人1人の年齢によっても見え方が変わってくる。こんな冷たい世の中だからこそ、『幸せをあなたに』を読んでアボガド6が送る”ささやかな希望”を感じることのできる作品となっている。



また、合わせて、7月19日〜21日には代官山T-SITE GARDEN GALLERYにて、初の個展となる〈アボガド6 Art Gallery 『肉眼』〉が開催される。本個展では、アボガド6が現在までに発表してきたイラスト作品を含む120点以上が展示される他、リアルな作品展示やフォトスポット、またアボガド6のイラスト制作過程が展示会場にて生配信されるなど、アボガド6の世界観が存分に堪能できる内容となっている。ぜひ足を運んでみてはいかがだろう。





<イベント情報>







アボガド6 Art Gallery 「肉眼」

東京・代官山T-SITE GARDEN GALLERY



日時:

2019年7月19日(金)10:00〜21:00

2019年7月20日(土)10:00〜21:00

2019年7月21日(日)10:00〜18:00



チケット:

大人 1200円 (税込)

中学生以下 800円 (税込)

※未就学児入場無料 (但しチケットをお持ちの保護者同伴に限ります)



<作品情報>







アボガド6

『幸せをあなたに』

発売:2019年7月9日

価格:1300円+税

ISBN:9784991084607



アボガド6 OFFICIAL HP:https://www.avogado6.com

OFFICIAL Twitter:https://twitter.com/avogado6

OFFICIAL Staff Twitter:https://twitter.com/Avogado6_jp