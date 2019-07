クレイジーケンバンド、ニューアルバムよりリード曲「Tampopo」MV公開

クレイジーケンバンドが、8月7日に発売するアルバム『PACIFIC』より、リード曲「Tampopo」のMVをYouTubeにて公開した。







地元横浜ベイエリアを中心に撮影された本作は、港街のリアルとファンタジーを行き来する、どこかノスタルジーを感じる作品となっている。太陽がけだるい午後の横浜産業道路や埠頭のコンテナ群が港ヨコハマの喧騒を写実的に切り取り、クレジットを前後に挿入した映像構成は、まるで一本の映画のようなMVだ。実際、往年のハリウッド映画のドライヴ・シーンに多く見られた合成手法をこのMVでも再現しており、より映画の雰囲気を意識した作品となっている。



■横山剣 コメント

今回のアルバムテーマは港街。ま、最初からそう決めてたわけではなく、片っ端から楽曲を録音してって、ある程度、揃った時点で、後出しジャンケンみたいな感じでテーマの設定をするんですが、そういう意味では、今回、MVを制作した『Tampopo』はアルバム中、最もシンボリックな楽曲であると思われます。で、アルバムのテーマや楽曲の世界に基づいて、横浜の港湾地区を中心にイタリアの1968年のランチア・フルビア・クーペってクルマで幻と現実の間をドライヴするという設定で制作したのですが、実写ではなく、敢えて往年のハリウッド映画のドライヴ・シーンによくみられるような合成映像で構成されています。コンテナを積んだトレーラーが行き交う、真夏の真昼の産業道路周辺の眩しく哀しく儚くやるせない空気感や、逆光線、心象風景を映し出したいという想いがあったからです。ま、言葉では上手く言えませんが、観て戴ければわかると思います。よろしくどうぞ! イイネ! イイネ! イイネ!



<作品情報>







クレイジーケンバンド

『PACIFIC』



2019年8月7日(水)発売

形態:

通常盤 CDのみ 価格:3000円 +tax

初回限定盤 CD+DVD 価格:3800円 +tax

CKB友の会限定盤 3CD+1DVD 価格:16000円 +tax



=収録内容=

■DISC-1 CD

1. Night Table

2. Tampopo

3. クレイジーの中華街大作戦!

4. ひとり

5. Disc Jockey * Part 1&2

6. KARAOKE International

7. 何もいらない

8. GET

9. 北京

10. Stay At Bund Hotel - シェルルームの夜は更けて-

11. 場末の天使

12. 風洞実験

13. 車と女

14. エルヴィス顔のタイムトラベラー

15. さざえ

16. 南国列車

17. 南国列車 * VIDEOTAPEMUSIC Remix

18. Stay At Bund Hotel - 夜明けのチェックアウト ‒

※3 形態共通



■DISC-2 DVD

1. Tampopo Music Video

2. MAKING OF PACIFIC

(レコーディング時、ジャケット写真、アーティスト写真撮影時、ミュージックビデオ撮影時のメイキング映像)

※CD+DVD、CKB 友の会限定盤にのみ付属



■DISC3-4 CD CKB 友の会限定盤仕様

門外不出! CRAZY KEN BAND 激レア実況録音盤

Heat1:貴方と夜と音楽と 新宿リキッドルーム

平成13年11月22日

Heat2:20TH ATTACK! CKB[攻] 中野サンプラザ

平成29年11月25日

グッズ:

ミナトヨコハマガイドブック "CKBs BAYSIDE WALKER"



<ツアー情報>

CRAZY KEN BAND TOUR PACIFIC 2019 Presented by NISHIHARA SHOKAI

2019年8月24日(土)東京・福生市民会館

2019年9月7日(土)秋田・秋田県児童会館 子ども劇場

2019年9月8日(日)岩手・田園ホール(矢巾町文化会館)

2019年9月15日(日)茨城・常陸大宮市文化センター ロゼホール

2019年9月16日(月祝)群馬太田市民会館

2019年9月20日(金)広島・広島JMSアステールプラザ中ホール

2019年9月22日(日)大阪・NHK大阪ホール

2019年9月27日(金)愛知・日本特殊陶業市民会館ビレッジホール(名古屋市民会館中ホール)

2019年10月2日(水)北海道・中標津町総合文化会館(しるべっと)

2019年10月4日(金)北海道・帯広市民文化ホール 大ホール

2019年10月5日(土)北海道・札幌市教育文化会館 大ホール

2019年10月11日(金)香川・レクザムホール小ホール(香川県県民ホール)

2019年10月12日(土)兵庫・神戸国際会館こくさいホール

2019年10月14日(月祝)福岡・福岡国際会議場メインホール

2019年10月18日(金)岡山・倉敷市芸文館

2019年10月26日(土)東京・中野サンプラザ

2019年10月27日(日)宮城・仙台電力ホール

2019年11月4日(月祝)兵庫・赤穂市文化会館ハーモニーホール 大ホール

2019年11月6日(水)石川・北國新聞赤羽ホール

2019年11月8日(金)京都・ロームシアター京都サウスホール

2019年11月9日(土)静岡・長泉町文化センター ベルフォーレ

2019年11月16日(土)神奈川・神奈川県民ホール

2019年11月17日(日)神奈川・神奈川県民ホール

2019年11月22日(金)鹿児島・鹿児島CAPARVO HALL ※ライブハウス

2019年11月24日(日)沖縄・ナムラホール ※ライブハウス



クレイジーケンバンド 公式サイト:

http://www.crazykenband.com/



ダブルジョイ・インターナショナル(ユニバーサルミュージック クレイジーケンバンド専用レーベル):

https://www.universal-music.co.jp/ckb/