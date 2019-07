スウェーデンのR&Bシンガー、スノー・アレグラの来日公演が決定

ソウルフルでブルージーな歌声とファッション・アイコンとしての存在感で注目を集めるスウェーデン出身のR&Bシンガー、スノー・アレグラの来日公演が、ビルボードライブ東京にて開催される。



スノー・アレグラは、米ロサンゼルス移住後にヒップホップ・プロデューサーのノーI.D.との出会いを果たすと、2014年にコモンのアルバムへ参加。2016年にヴィンス・ステイプルズのアルバムにもフィーチャーされ、彼が客演した「Nothing Burns Like the Cold (feat. Vince Staples)」はApple iPhone XSのCMソングに起用、大きな話題となった。2017年にはドレイクの楽曲に彼女が同日リリースした「Time」がサンプリングされて話題をさらい、同年にはデビュー・アルバム『Feels』を発表。今年9月には2ndアルバム『Ugh, Those Feels Again』のリリースを予定している。







また、アレグラはイタリア版「VOUGE」や「her. Magazine」のカヴァーに起用されるなど、ファッションやカルチャー・シーンからも支持が厚い。マルチな活動でキャリアを刻む新時代のシンガーの歌声は必聴だ。





<来日公演情報>



Snoh Aalegra

日程:2019年10月1日(火)

会場:ビルボードライブ東京

1stステージ 開場17:30 開演18:30

2ndステージ 開場20:30 開演21:30

詳細:http://www.billboard-live.com/