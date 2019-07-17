トリプルファイヤー、ワンマン初の2days開催

トリプルファイヤーが不定期で行うライブイベント「アルティメットパーティー7」が、TSUTAYA O-nestにて初の2DAYSで開催される。
11月22日に「アルティメットパーティー7-1」、11月29日に「アルティメットパーティー7-2」が行われ、それぞれワンマンライブとなっている。通常の前売券（一日券）の他、二日通し券も限定発売される。詳細は以下の通り。
＜ライブ情報＞
トリプルファイヤー
「アルティメットパーティー7-1」
2019年11月22日（金）渋谷 TSUTAYA O-nest
出演：トリプルファイヤー（ワンマン）
時間：開場18:30/開演19:30
トリプルファイヤー
「アルティメットパーティー7-2」
2019年11月29日（金）渋谷 TSUTAYA O-nest
出演：トリプルファイヤー（ワンマン）
時間：開場18:30/開演19:30
前売（1日券）3500円（ドリンク代別）
チケット：7月21日（日）10:00より発売
ぴあ（Pコード：159-985）
ローチケ（Lコード：73830）
e+：https://eplus.jp/triplefire/
O-nest店頭
前売（2日通し券）6000円（両日共ドリンク代別）
チケット：7月21日（日）10:00〜発売
e+：https://eplus.jp/triplefire/
※手売り：7月20日（土）ライブより物販ブースにて販売
トリプルファイヤー公式tumblr
http://triplefirefirefire.tumblr.com
トリプルファイヤーが不定期で行うライブイベント「アルティメットパーティー7」が、TSUTAYA O-nestにて初の2DAYSで開催される。
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