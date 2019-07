Boris、COALTAR OF THE DEEPERSカバーをフィーチャーしたteaser公開

BorisがCOALTAR OF THE DEEPERSのカバー曲「Tothe Beach」をフィーチャリングした最新teaserを公開した。



2019年6月26日にニューシングル『tears e.p』をリリースしたBoris。同EPに収録されているCOALTAR OF THE DEEPERSのカヴァー曲「To the Beach」がフィーチャーされたTeaserを公開した。成田忍がサウンドプロデュースを手がけ、BorisがCOALTAR OF THE DEEPERSの隠された名曲にアプローチした内容となっている。Boris x NARASAKI が初コラボレート、ポップネスが炸裂するニューシングル『tears e.p』は、日本独占発売&配信中。









<ライブ情報>



Boris

"tears e.p" Release Party ワンマンライブ



2019年8月12日(月・祝)新代田Fever

時間:OPEN 18:00 / START 19:00

Special Guest: 川喜多美子 from D-DAY

前売券:3800円 当日券:4300円

全てドリンク代(600 円)別 / オールスタンディング

http://www.fever-popo.com/



【チケット発売中】

e+購入専用ページ:https://eplus.jp/sf/detail/2975640001

LAWSON (Lコード):71827

ぴあ (Pコード):154-110

*入場の順番は整理番号順



公式サイト

Boris:borisheavyrocks.com

TRASH-UP!!:http://trash-up.com