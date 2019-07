尾田栄一郎「ONE PIECE」と「Pokemon GO」のコラボレーション企画が、「ONE PIECE」の連載開始22周年と「Pokemon GO」のサービス開始3周年にあたる7月22日より行われる。

「ONE PIECE」と熊本県内の各自治体の協力による、「ONE PIECE熊本復興プロジェクト」の一環として実施される同コラボ。熊本県庁プロムナードに設置されているルフィの立像や、麦わらの一味の像設置予定場所が、7月22日より「Pokemon GO」内でポケストップ化される。なおポケストップの画像には、今後尾田の描き下ろしイラストなどが使用される予定。

また7月22日13時から7月29日13時までの期間限定で、赤いリボン付きの麦わら帽子を被ったピカチュウが「Pokemon GO」内に出現。さらに「赤いリボンの麦わら帽子」が着せ替えアイテムとしてもゲーム内に登場する。

(c)尾田栄一郎/集英社 (c)2019 Niantic, Inc. (c)2019 Pokémon. (c)1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.