日向坂46 渡邉美穂 ニューシングル『ドレミソラシド』は「めちゃくちゃいい歌詞」

日向坂46の渡邉美穂さんが、7月16日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、以前から聴いているという同番組の感想と、7月17日リリースのニューシングル『ドレミソラシド』について聞きました。――自分が出る側に!とーやま校長:ようこそSCHOOL OF LOCK! へ!渡邉:いや~!! 本当に嬉しいです!とーやま校長:なんでそんなに嬉しいんですか?渡邉:もうずーっと、高校1年生の頃から聴いていたので。毎晩家でずっと聴いていたのに、今こうして自分が出る側になって……もう不思議でたまらないです!とーやま校長:なんで聴き始めてくれたの?渡邉:もともとバンドがすごく好きだったので、それをきっかけに聴き始めました。初めて聴いたときに「ああ、これはすごい。面白すぎる!」って思って(笑)。初めて聴いたラジオが、SCHOOL OF LOCK! でした!とーやま校長:ありがたいね。ブログにも、SCHOOL OF LOCK! のことをたくさん熱く書いてくれていたりとか。今でも聴いてくれているんでしょ?渡邉:はい、聴いています!とーやま校長:こちらこそ嬉しいし、聴いているみんなも嬉しいと思うよ。渡邉:今日も頑張ります!――7月17日に、ニューシングル『ドレミソラシド』リリース!とーやま校長:この曲は歌っていて楽しいでしょ?渡邉:楽しいです。「めちゃくちゃいい歌詞だな」って本当に思います。とーやま校長:美穂ちゃんもそうだし他のメンバーも、本当に心の底からそう思ってパフォーマンスしているんだろうな、って思える曲だよね。渡邉:嬉しいです!とーやま校長:2枚目だけど、気持ちとしてはデビューシングルとはまた違う?渡邉:そうですね。「周りの環境に甘えずに頑張っていかなきゃな」って、改めて思う感じですね。とーやま校長:発売形態は初回仕様限定盤タイプA・B・Cと通常盤の全4タイプ! タイプAの特典映像では、『はじめてペットシッターやってみた』という企画に挑戦したんだよね。これはやりたかったこと?渡邉:みんなで、椅子取りゲームみたいなことをして決めたんです。でも「ペットシッターやってみたい」って言っていました。私もちょうどさっきその映像を観てきたんですけど、なかなか面白かったです(笑)。あしざわ教頭:気になる言い方だな(笑)。渡邉:是非、観てください!渡邉美穂さんは、同番組が開催する10代の夏フェス「マイナビ未確認フェスティバル2019」の公式応援ガールをつとめています。8月25日(日)に東京・新木場STUDIO COASTで行われるファイナルステージにも登場し、NTTドコモブースにも駆けつけるとのこと。NTTドコモブースへの参加には事前エントリーが必要です。詳細は、「マイナビ未確認フェスティバル2019」の公式サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/mikakunin/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/