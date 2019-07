NUMBER GIRLの再結成を記念した特別番組「NUMBER GIRL復活記念!Live at Factoryノーカット放送1999~2002」が、フジテレビNEXT ライブ・プレミアムおよびフジテレビNEXTsmartで8月11日(日)に放送されることが決定した。

番組ではかつてNUMBER GIRLが出演した音楽番組「FACTORY」でのライブシーンを一挙放送。番組の放送10周年を記念して2009年に発売されたDVD「NUMBER GIRL LIVE at FACTORY」に収録されていない楽曲や当時のトーク映像、さらに編集上カットされていた未公開のライブ映像もお蔵出しとなる。加えてBSフジの番組「TOKYOストーリーズ」の向井秀徳出演部分を抜粋した「NUMBER GIRL復活記念!TOKYOストーリーズ 向井秀徳編」もライブ映像特番の直後にオンエアされる。

フジテレビNEXT ライブ・プレミアム/フジテレビNEXTsmart「NUMBER GIRL復活記念!Live at Factoryノーカット放送1999~2002」

2019年8月11日(日)23:00~24:50

Live at FACTORYノーカット放送1999~2002

【CS】FACTORY#47 1999.12.17

・タッチ

・狂って候

・SAMURAI

・ウェイ?

・OMOIDE IN MY HEAD



【地上波】FACTORY8 Taboo 1999.12.18

・EIGHT BEATER

・OMOIDE IN MY HEAD



【CS】FACTORY#75 2001.4.15

・ZEGEN VS UNDERCOVER

・鉄風 鋭くなって

・TATTOOあり

・OMOIDE IN MY HEAD

・はいから狂い



【地上波】FACTORY 2001.4.21

・ZEGEN VS UNDERCOVER

・はいから狂い



【CS】FACTORY#89 2002.5.4

・TATTOOあり

・CIBICCOさん

・NUM-AMI-DABUTZ

・OMOIDE IN MY HEAD

・I don't know

・鉄風 鋭くなって



【地上波】FACTORY 2002.5.21

・NUM-AMI-DABUTZ

・MANGA SICK

・鉄風 鋭くなって



未公開映像

・TATTOOあり

・U-REI

・SAMURAI

・EIGHT BEATER

フジテレビNEXT ライブ・プレミアム/フジテレビNEXTsmart「NUMBER GIRL復活記念!TOKYOストーリーズ 向井秀徳編」

2019年8月11日(日)24:50~25:00