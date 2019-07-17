TVアニメ「Fairy gone フェアリーゴーン」の新PVが公開された。

「Fairy gone フェアリーゴーン」は、妖精を兵器として自在に操ることのできる人間、“妖精兵”が存在する世界を舞台にしたオリジナル作品。10月6日よりTOKYO MXほかにて2クール目の放送が決定している。今回の新PVでは第2クールの先行カットもお目見えし、マーリヤとヴェロニカ、フリーとウルフランらの関係が描かれた。

また本日7月17日にはBlu-ray / DVDの第1巻が発売。初回生産特典には9月29日に東京・TOHOシネマズ日比谷にて実施される第2クールの先行上映イベントの優先販売抽選申込み券が封入される。イベントには市ノ瀬加那、前野智昭、福原綾香、細谷佳正、諏訪彩花らメインキャストが登壇するほか、入場者プレゼントとしてアクリルスタンドと、本編制作時に作画された生動画用紙が配布される予定だ。

TVアニメ「Fairy gone フェアリーゴーン」第2クール

放送情報

TOKYO MXほかにて2019年10月6日（日）より放送開始

スタッフ

原作：Five fairy scholars

監督：鈴木健一

シリーズ構成・脚本：十文字青

キャラクター原案・妖精原案：中田春彌

キャラクターデザイン：清水貴子

美術監督：東潤一

色彩設計：中野尚美

撮影監督：江間常高

3D監督：宍戸光太郎、市川元成

編集：廣瀬清志

音響監督：明田川仁

音響効果：上野励

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

アニメーション制作：P.A.WORKS

キャスト

マーリヤ・ノエル：市ノ瀬加那

フリー・アンダーバー：前野智昭

ヴェロニカ・ソーン：福原綾香

ウルフラン・ロウ：細谷佳正

クラーラ・キセナリア：諏訪彩花

セルジュ・トーヴァ：中島ヨシキ

ネイン・アウラー：園崎未恵

ダミアン・カルメ：子安武人

マルコ・ベルウッド：大塚芳忠

レイ・ドーン：津田英三

リリー・ハイネマン：種崎敦美

ロバート・チェイス：沖野晃司

エレノア・ニード：小松未可子

オズ・メア：間宮康弘

グリフ・マーサー：津田健次郎

カイン・ディスタロル：麦人

アクセル・ラブー：川田紳司

“スウィーティー”ビター・スウィート：寿美菜子

パトリシア・パール：井口裕香

ジョナサン・パスピエール：興津和幸

ビーヴィー・リスカ―：江川央生

ソフィー：伊藤静

シュヴァルツ・ディーゼ：土師孝也

ジェット・グレイブ：東地宏樹

ユアン・ブリーズ：乃村健次

チマ：古賀葵

(c)2019 Five fairy scholars ／ フェアリーゴーン製作委員会