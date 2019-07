カルメン・マキ＆OZ、45周年記念で再結成＆期間限定の全国ツアー開催

日本の女性ロックシンガーの魁となったロックバンド、カルメン・マキ&OZがデビュー45周年を記念し、期間限定の再結成。5カ所・6公演の全国ツアー「カルメン・マキ&OZ 45 th Anniversary and ”the Last Tour” 2019」を開催する。



カルメン・マキ&OZは1975年に1stアルバムをリリースし、翌76年7月21日にUS録音の2ndアルバム「閉ざされた町」を発表。グランド・ファンク・レイルロードの来日公演のフロント・アクトを務めるなど、当時珍しい女性シンガーのロックバンドとして活躍するも1977年10月18日の新宿厚生年金会館でのライブで惜しまれながら解散した。







その後、昨年10月、川崎クラブチッタの30周年記念イベントで41年ぶりに再結成単独公演を果たす。チケットは即完売となり、41年間のブランクを感じさせない圧巻のパフォーマンスで、2時間30分に渡ってオーディエンスを魅了し続けた。



再結成ライブの評判は公演終了後に拡散し、チケットを入手出来なかったファンから追加公演の要望が殺到。これを受ける形で、再びカルメン・マキ&OZが動き出す。前回は1公演のみであったが、今回は川崎のクラブチッタ(2デイズ公演)を皮切りに札幌、大阪、名古屋、福岡の国内5都市で期間限定の再結成”the Last Tour”を開催する。



各公演のチケットは8月31日の一般発売に先駆け、本日7月17日より先行抽選の受付がスタート。







カルメン・マキ&OZ

45th Anniversary and ”the Last Tour” 2019



11月23日(土・祝) 川崎・CLUB CITTA

11月24日(日) 川崎・CLUB CITTA

11月28日(木) 札幌・ZEPP札幌

12月4日(水) 大阪・なんばHatch

12月5日(木) 名古屋・ダイアモンドホール

12月13日(金) 福岡・イムズホール



料金:12000円



メンバー:カルメン・マキ(Vo)春日博文(Gt)川上シゲ(Ba)

武田”チャッピー”治(Ds)厚見玲衣(Kb)



公式サイト:

http://clubcitta.co.jp/001/carmenmaki-oz/