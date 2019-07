三浦春馬の主演ドラマ『TWO WEEKS』(カンテレ・フジテレビ系、毎週火曜21:00~)が、7月16日からスタートする。この度、三浦が歌う主題歌「Fight for your heart」(8月7日リリース)が、7月16日(火) 24時より配信開始、MUSIC VIDEOが7月17日(水)8時より公開されることがわかった。



同作は殺人の濡れ衣を着せられた主人公・結城大地(三浦)が、白血病の娘・はなの命を救うために挑む2週間の逃亡劇を描くタイムリミットサスペンス。結城を追う新米検事・月島楓役として芳根京子、新人刑事・乾大輝役として鈴木仁、逃亡中の結城が遭遇する冷酷な殺し屋・灰谷役として磯村勇斗、結城の元恋人・青柳すみれ役として比嘉愛未、結城を追い詰めていく刑事・有馬海忠役として三浦貴大、悪徳実業家・柴崎要役として高嶋政伸、国会議員・久我早穂子役として黒木瞳が出演する。



この主題歌は、EXO、SHINeeなどをプロデュースするJeff Miyaharaが作曲、三浦大知、安室奈美恵などに詞を提供している岡嶋かな多が作詞という超豪華陣が集結。力強いピアノの旋律とストリングス、普段の芝居からは想像も出来ない三浦のハイトーンボイスで疾走感のある楽曲に仕上がっている。併せて「Fight for your heart」の初回限定盤と通常盤のジャケット写真、アーティスト写真も公開され、表現者・三浦春馬の新たな魅力を存分に感じ取れるビジュアルワークになっている。



また、MUSIC VIDEOは、都内近郊のスタジオと廃墟ビルで撮影され、妖艶な歌唱シーンや三浦のアドリブが披露されたコンテンポラリーダンスにグイグイ惹き込まれる映像で、彼の真骨頂ともいえる映像美で構成されている。



さらに、「Fight for your heart」の発売を記念して、HMV&BOOKSとタワーレコードにてイベントの実施や、予約特典も決定。イベントは、8月10日(土)にHMV&BOOKS SHINSAIBASHI、8月11日(日)にHMV SHIBUYAとタワーレコード渋谷店で開催される予定。なお、イベント対象商品の予約開始は7月17日(水)10時から。ドラマとあわせてチェックしてみては?