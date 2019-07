a flood of circle、ツアーファイナルで見せた結束「今が一番無敵の自信がある」

7月13日、 マイナビBLITZ赤坂でツアーファイナルを迎えたa flood of circle。メンバー全員が作詞・作曲を手掛けたミニアルバム「HEART」が11月6日にリリースされることも発表。以下、公式レポートをお届けする。



6月9日の千葉公演から全国12ヵ所を回ってきたa flood of circle(以下AFOC)のワンマン・ツアーが7月13日、マイナビBLITZ赤坂でファイナルを迎えた。ツアー・タイトルは「a flood of circle Tour”CENTER OF THE EARTH”~アーユーハイテンション?~」。今回のツアーは今年3月にリリースした9thアルバム『CENTER OF THE EARTH』と4月24日にリリースした10thシングル『The Key』をひっさげてのものだった。



”おはようございます。a flood of circleです”という佐々木亮介(Vo/Gt)によるお馴染みの挨拶から、”Are you ready!?”とライヴは『CENTER OF THE EARTH』のオープニングを飾る「Flood」でスタート。一気に加速をキメたバンドの演奏に火をつけられた観客がぐぐぐっとステージに押し寄せ、早くもモッシュが始まる。



そこから2時間たっぷりとバンドは『CENTER OF THE EARTH』と『The Key』の収録曲を軸に全21曲を披露した。「Flood」から「The Beautiful Monkeys」「Vampire Kila」……とバンドが躍動感に満ちたパフォーマンスとともに狂騒のロックンンロールをたたみかけるようにつなげ、 モッシュ、ダイヴと観客を存分に暴れさせると、今度は「Drive All Night」「Rodeo Drive」「美しい悪夢」のダンス・ビートで踊らせる。ミラーボールを輝かせ、ダンスフロアを演出したスウィンギンな「美しい悪夢」では佐々木が”ナベちゃん! On bass, HISAYO! アオキテツ!”とメンバーを紹介しながら、それぞれにソロを披露して客席を沸かせた。





photo by 新保勇樹



そして、「輝いている君には誰も敵わない」というメッセージを込めた佐々木の歌を、2ビートの早い演奏にもかかわらず、観客がしっかりと受け止めた「Youth」からの後半戦は、佐々木が曲に込めた思いを語りながら1曲1曲、じっくりと聴かせていった。



「ここにいる人たちに愛をこめて」



ツアー・ファイナルに足を運んだ観客に感謝の気持ちを込めながらアカペラで始めたソウルフルなバラードの「スノードームの夜」ではスモークと照明を巧みに使い、歌詞にある星空の雪景色を描き出してみせる。ロックンロール・バンドを掲げながら、単に荒々しいだけじゃないところがAFOCならではと改めて思わせる心憎い演出だった。



そして、「The Key」からバンドの演奏は再びテンポアップ。



「テンション低いんじゃないですか!?」とアオキテツ(Gt)が煽った「ハイテンションソング」から「Dancing Zombiez」につなげると、ダンサンブルなビートにモッシュとダイヴで応えた観客は、「ここから始めようぜ!俺たちとあんたたちの明日に捧げます!」と佐々木が言った「シーガル」で佐々木が客席に向けたマイクに向かってシンガロング。そこで生まれたアンセミックな空気は、「まだまだやれるぜ!行ける気しかしない。全然ゴールじゃない感じがうれしいです。ここから始まるってマジで歌える。俺も君も一緒に進むしかない!」という佐々木の言葉に応え、アオキのギターがファンファーレのように鳴った本編最後の「Center Of The Earth」で、さらに大きなものになり、会場全体を包み込んだのだった。





photo by 新保勇樹



今回のツアーは、アオキが正式加入してから初めてのワンマン・ツアーだったわけだが、その中でバンドはアオキ加入後に感じ始めていた新たな可能性の手応えを、さらに確かなものにしたに違いない。斬りこむようなリード・プレイとエネルギッシュなリズム・プレイを使い分けながら、ギラギラとした音色とフレーズで存在を主張するステージ上のアオキを見ていても、彼の加入がバンドにとって新たな刺激になったことは想像に難くない。



だからこそ、バンドならではのグルーヴを追求した『CENTER OF THE EARTH』というアルバムが生まれたんじゃなかったか。そのアルバムの曲を中心に演奏したツアーを経て、唯一無二の歌声を持った才気あふれるフロントマンの佐々木、パワーとテクニックを合わせ持つ渡邊一丘(Dr)、軽やかなステップを踏みながら、ぶりっと太い音で演奏を支えるHISAYO(Ba)。そして、正式加入前に1年半、サポートを務めていたとは言え、10年のキャリアを持つバンドに加入して、臆することなくここまでぐいぐいと食いこんだアオキからなるAFOCは今、新たなグルーヴに加え、さらにタイトなものになった結びつきも手に入れたようだ。この日、佐々木はその手応えを言葉にせずにいられなかったらしい。



「俺らの次の物語の1歩目」







photo by 新保勇樹



ダブル・アンコールを求められ、ステージに戻ってきた佐々木は、11月6日にメンバー全員が作詞・作曲を担当したミニ・アルバム『HEART』をリリースすること、デビュー10周年を記念して、9月5日に新宿LOFTで開催する1stアルバム『BUFFALO SOUL』と2ndアルバム『PARADOX PARADE』の再現ライヴの音源が、その『HEART』にボーナス・トラックとして収録されること、そして11月から来年1月まで、再びワンマン・ツアーを行うことを発表。



「やりたい放題やってくぜ。ついて来い!」



佐々木がそう言い放ってから、最後の最後にバンドが演奏したのは、バンドが長年、歌い続けてきた「世界は君のもの」。可能性に満ちた未来を肯定しながら、それを現実のものにするのは自分しだいと歌うこのアンセムほど、ツアーの終着点だったにもかかわらず、AFOCの新たな始まりを祝福するこの日のライヴの大団円にふさわしい曲はなかった。観客のシンガロングが響き渡る。



そして、ステージを去る前に「今が一番無敵の自信がある」と言った佐々木に観客全員が拍手喝采したのだった。







photo by 新保勇樹





〈セットリスト〉

01. Flood

02. The Beautiful Monkeys

03. Vampire Kila

04. Blood Red Shoes

05. Backstreet Runners

06. Drive All Night

07. Rodeo Drive

08. 美しい悪夢

09. Youth

10. スノードームの夜

11. プリズム

12. The Key

13. 春の嵐

14. 光の歌

15. ハイテンションソング

16. Dancing Zombiez

17. シーガル

18. Center Of The Earth



EN 1

01. 群青日和

02. ベイビーそれじゃまた

EN 2

03. 世界は君のもの





〈リリース情報〉

a flood of circle

『HEART』

11月6日(水)発売



【収録内容:曲順未定】

「SUPER HAPPY DAY」作詞/作曲:佐々木亮介

「新しい宇宙」作詞/作曲:渡邊一丘

「Lemonade Talk」作詞:佐々木亮介 / 作曲:HISAYO

「Lucky Lucky」作詞/作曲:アオキテツ

「Stray Dogsのテーマ」作詞:佐々木亮介 / 作曲:渡邊一丘, HISAYO, アオキテツ

+ライブボーナストラック

メジャー1st&2nd再現ライブ「BUFFALO SOUL×PARADOX PARADE」のライブ音源をボーナストラックとして収録(収録曲数、 曲目未定)





〈ライブ情報〉

SHINJUKU LOFT KABUKI-CHO 20TH ANNIVERSARY

a flood of circle 10th Anniversary

"BUFFALO SOUL x PARADOX PARADE"

2019年9月5日(木)新宿LOFT



a flood of circle ”Lucky Lucky Tour 2019-2020”

2019年11月14日(木)千葉LOOK

2019年11月29日(金)札幌BESSIE HALL

2019年12月1日(日)仙台MACANA

2019年12月6日(金)広島CAVE-BE

2019年12月7日(土)福岡CB

2020年1月11日(土)大阪梅田CLUB QUATTRO

2020年1月13日(月祝)名古屋CLUB QUATTRO

2020年1月17日(金)渋谷CLUB QUATTRO

2020年1月19日(日)渋谷CLUB QUATTRO

※全公演 ¥3,900(D代別)



