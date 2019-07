劇場アニメ「ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow」のグッズが当たる「一番くじ ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow」が、7月27日より順次セブン-イレブン、セガ、ゲーマーズ、イトーヨーカドーの店舗にて販売される。価格は1回税込900円。

このたび発売される「一番くじ」では、A~I賞の上位等級にAqoursのフィギュアを投入。劇場版にて披露された楽曲「Brightest Melody」の衣装を身にまとった9人がそれぞれ立体化されている。J賞の台紙付きミニポスターは劇場版の思い出をポートレート風にアレンジしたもの。K賞のグラス、L賞のラバーストラップはどちらも「きゅんキャラ」の描き下ろしイラストが使用された。さらに最後の1枚を引くと必ず進呈されるラストワン賞には、AqoursとライバルユニットのSaint Snow、合計11人を描いたビジュアルクロスを用意。ビジュアルクロスが当たるダブルチャンスキャンペーンも展開される。

さらにセブン-イレブン、イトーヨーカドーでは1度に2回購入した人に全9種のオリジナルステッカーを1枚プレゼント。セガ、ゲーマーズでは1度に3回購入した人に、全3種のしおりセットが1つ進呈される。

(c)2019 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!ムービー