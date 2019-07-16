細野晴臣の音楽活動50周年を飾るベストアルバム2作品が、8月28日と9月25日に連続リリースされる。

このベストアルバムはそれぞれ、細野と縁の深い星野源と小山田圭吾が選曲を担当。細野のソロ作品、はっぴいえんどやYMOなども含めた楽曲からレーベルの垣根を越えた数々のナンバーが収められる。8月28日発売の「HOSONO HARUOMI compiled by HOSHINO GEN」には38曲、9月25日発売の「HOSONO HARUOMI compiled by OYAMADA KEIGO」には34曲が収録され、各作品で全く異なる楽曲が楽しめる。

「HOSONO HARUOMI compiled by HOSHINO GEN」収録曲

・しんしんしん / はっぴいえんど（アルバム「はっぴいえんど」）

・ありがとう（Single Version）/ 小坂忠（シングル「ありがとう」）

・風をあつめて / はっぴいえんど（アルバム「風街ろまん」）

・暗闇坂むささび変化 / はっぴいえんど（アルバム「風街ろまん」）

・あしたてんきになあれ / はっぴいえんど（アルバム「風街ろまん」）

・風来坊 / はっぴいえんど（アルバム「HAPPY END」）

・僕は一寸 / 細野晴臣（アルバム「HOSONO HOUSE」）

・パーティー / 細野晴臣（アルバム「HOSONO HOUSE」）

・冬越え / 細野晴臣（アルバム「HOSONO HOUSE」）

・恋は桃色 / 細野晴臣（アルバム「HOSONO HOUSE」）

・CHATTANOOGA CHOO CHOO / 細野晴臣（アルバム「TROPICAL DANDY」）

・絹街道 / 細野晴臣（アルバム「Tropical Dandy」）

・YELLOW MAGIC CARNIVAL / ティン・パン・アレー（アルバム「キャラメル・ママ」）

・Firecracker（A Night in Chinatown）/ ハリー細野&TIN PAN ALLEY（アルバム「ハリー細野&TIN PAN ALLEY IN CHINATOWN」）

・蝶々-San / 細野晴臣（アルバム「泰安洋行」）

・Roochoo Gumbo / 細野晴臣（アルバム「泰安洋行」）

・Pom Pom 蒸気 / 細野晴臣（アルバム「泰安洋行」）

・四面道歌 / 細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド（アルバム「はらいそ」）

・ウォリー・ビーズ / 細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド（アルバム「はらいそ」）

・はらいそ / 細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド（アルバム「はらいそ」）

・Firecracker（Yellow Magic Orchestra US ver.）/ Yellow Magic Orchestra（アルバム「YELLOW MAGIC ORCHESTRA」US版）

・Simoon / Yellow Magic Orchestra（アルバム「YELLOW MAGIC ORCHESTRA」US版）

・Cosmic Surfin' / Yellow Magic Orchestra（アルバム「YELLOW MAGIC ORCHESTRA」US版）

・Mad Pierrot / Yellow Magic Orchestra（アルバム「YELLOW MAGIC ORCHESTRA」US版）

・Absolute Ego Dance / Yellow Magic Orchestra（アルバム「SOLID STATE SURVIVOR」）

・スポーツマン / 細野晴臣（アルバム「フィルハーモニー」）

・三国志メイン・テーマ / 細野晴臣（シングル「三国志」）

・Lotus Love / Yellow Magic Orchestra（アルバム「浮気なぼくら」）

・以心電信 / Yellow Magic Orchestra（アルバム「SERVICE」）

・エンド・テーマ「銀河鉄道の夜」/ 細野晴臣（アルバム「銀河鉄道の夜・特別版」）

・PLEOCENE / 細野晴臣（アルバム「omni Sight Seeing」）

・日本の人 / HIS（アルバム「日本の人」）

・Omukae de gonsu / 細野晴臣（アルバム「ATOM KIDS Tribute To The King "O.T."」）

・Fujiyama Mama / Tin Pan（アルバム「Tin Pan」）

・GOKIGEN IKAGA 1・2・3 / SKETCH SHOW（アルバム「Strange Flowers Vol.1」）

・MARS / SKETCH SHOW（アルバム「LOOPHOLE」）

・悲しみのラッキースター / 細野晴臣（アルバム「HoSoNoVa」）

・僕は一寸・夏編 / 細野晴臣（アルバム「HOCHONO HOUSE」）

「HOSONO HARUOMI compiled by OYAMADA KEIGO」収録曲

・BALLADE OF AYA / ティン・パン・アレー（アルバム「キャラメル・ママ」）

・東京ラッシュ / 細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド（アルバム「はらいそ」）

・BODY SNATCHERS / HARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS （アルバム「FYING SAUCER 1947」）

・HURRICANE DOROTHY / 細野晴臣（アルバム「TROPICAL DANDY」）

・夏なんです / はっぴいえんど（アルバム「風街ろまん」）

・シャンバラ通信 / 細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド（アルバム「はらいそ」）

・GOOD MORNING, MR.ECHO / swing slow（アルバム「swing slow」）

・夢見る約束 / HARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS（アルバム「FYING SAUCER 1947」）

・ただいま / 細野晴臣（アルバム「HoSoNoVa」）

・東京Shyness Boy / 細野晴臣（アルバム「泰安洋行」）

・ハニー・ムーン / 細野晴臣（アルバム「TROPICAL DANDY」）

・HEPATITIS 肝炎 / 細野晴臣＆横尾忠則（アルバム「コチンの月」）

・Radio Activety / 細野晴臣（アルバム「Heavenly Music」）

・ノルマンディア / 細野晴臣（アルバム「COINCIDENTAL MUSIC」）

・ローズマリー、ティートゥリー / 細野晴臣（アルバム「HoSoNoVa」）

・CHOO CHOO ガタゴト・アメリカ編 / 細野晴臣（アルバム「HOCHONO HOUSE」）

・ろっかばいまいべいびい（New ver.）/ 細野晴臣（アルバム「HOCHONO HOUSE」）

・"Sayonara", The Japanese Farewell Song / 細野晴臣（アルバム「泰安洋行」）

・THE FIRST ONE IN HEAVEN / 細野晴臣（アルバム「THE ENDLESS TALKING」）

・Laugh-Gas / 細野晴臣（アルバム「omni Sight Seeing」）

・PURE JAM / Yellow Magic Orchestra（アルバム「TECHNODELIC」）

・ピクニック / 細野晴臣（アルバム「フィルハーモニー」）

・RESCUE / HASYMO（アルバム「EX MACHINA ORIGINAL SOUNDTRACK」）

・METALIC VELOCITY / Haruomi Hosono + Cornelius（アルバム「EX MACHINA ORIGINAL SOUNDTRACK」）

・GRADATED GREY / Yellow Magic Orchestra（アルバム「TECHNODELIC」）

・Turn Turn / SKETCH SHOW（アルバム「AUDIO SPONGE」）

・ORGONE BOX / 細野晴臣（アルバム「omni Sight Seeing」）

・O.K. / Yellow Magic Orchestra（アルバム「テクノドン」）

・Microtalk / SKETCH SHOW（アルバム「AUDIO SPONGE」）

・Korendor / 細野晴臣（アルバム「omni Sight Seeing」）

・STELLA / SKETCH SHOW（アルバム「LOOPHOLE」）

・DARK SIDE OF THE STAR -地球の夜にむけての夜想曲- / 細野晴臣（アルバム「S・F・X」）

※カッコ内はオリジナル曲収録作品。