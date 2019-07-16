細野晴臣の音楽活動50周年を飾るベストアルバム2作品が、8月28日と9月25日に連続リリースされる。
このベストアルバムはそれぞれ、細野と縁の深い星野源と小山田圭吾が選曲を担当。細野のソロ作品、はっぴいえんどやYMOなども含めた楽曲からレーベルの垣根を越えた数々のナンバーが収められる。8月28日発売の「HOSONO HARUOMI compiled by HOSHINO GEN」には38曲、9月25日発売の「HOSONO HARUOMI compiled by OYAMADA KEIGO」には34曲が収録され、各作品で全く異なる楽曲が楽しめる。
「HOSONO HARUOMI compiled by HOSHINO GEN」収録曲
・しんしんしん / はっぴいえんど（アルバム「はっぴいえんど」）
・ありがとう（Single Version）/ 小坂忠（シングル「ありがとう」）
・風をあつめて / はっぴいえんど（アルバム「風街ろまん」）
・暗闇坂むささび変化 / はっぴいえんど（アルバム「風街ろまん」）
・あしたてんきになあれ / はっぴいえんど（アルバム「風街ろまん」）
・風来坊 / はっぴいえんど（アルバム「HAPPY END」）
・僕は一寸 / 細野晴臣（アルバム「HOSONO HOUSE」）
・パーティー / 細野晴臣（アルバム「HOSONO HOUSE」）
・冬越え / 細野晴臣（アルバム「HOSONO HOUSE」）
・恋は桃色 / 細野晴臣（アルバム「HOSONO HOUSE」）
・CHATTANOOGA CHOO CHOO / 細野晴臣（アルバム「TROPICAL DANDY」）
・絹街道 / 細野晴臣（アルバム「Tropical Dandy」）
・YELLOW MAGIC CARNIVAL / ティン・パン・アレー（アルバム「キャラメル・ママ」）
・Firecracker（A Night in Chinatown）/ ハリー細野&TIN PAN ALLEY（アルバム「ハリー細野&TIN PAN ALLEY IN CHINATOWN」）
・蝶々-San / 細野晴臣（アルバム「泰安洋行」）
・Roochoo Gumbo / 細野晴臣（アルバム「泰安洋行」）
・Pom Pom 蒸気 / 細野晴臣（アルバム「泰安洋行」）
・四面道歌 / 細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド（アルバム「はらいそ」）
・ウォリー・ビーズ / 細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド（アルバム「はらいそ」）
・はらいそ / 細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド（アルバム「はらいそ」）
・Firecracker（Yellow Magic Orchestra US ver.）/ Yellow Magic Orchestra（アルバム「YELLOW MAGIC ORCHESTRA」US版）
・Simoon / Yellow Magic Orchestra（アルバム「YELLOW MAGIC ORCHESTRA」US版）
・Cosmic Surfin' / Yellow Magic Orchestra（アルバム「YELLOW MAGIC ORCHESTRA」US版）
・Mad Pierrot / Yellow Magic Orchestra（アルバム「YELLOW MAGIC ORCHESTRA」US版）
・Absolute Ego Dance / Yellow Magic Orchestra（アルバム「SOLID STATE SURVIVOR」）
・スポーツマン / 細野晴臣（アルバム「フィルハーモニー」）
・三国志メイン・テーマ / 細野晴臣（シングル「三国志」）
・Lotus Love / Yellow Magic Orchestra（アルバム「浮気なぼくら」）
・以心電信 / Yellow Magic Orchestra（アルバム「SERVICE」）
・エンド・テーマ「銀河鉄道の夜」/ 細野晴臣（アルバム「銀河鉄道の夜・特別版」）
・PLEOCENE / 細野晴臣（アルバム「omni Sight Seeing」）
・日本の人 / HIS（アルバム「日本の人」）
・Omukae de gonsu / 細野晴臣（アルバム「ATOM KIDS Tribute To The King "O.T."」）
・Fujiyama Mama / Tin Pan（アルバム「Tin Pan」）
・GOKIGEN IKAGA 1・2・3 / SKETCH SHOW（アルバム「Strange Flowers Vol.1」）
・MARS / SKETCH SHOW（アルバム「LOOPHOLE」）
・悲しみのラッキースター / 細野晴臣（アルバム「HoSoNoVa」）
・僕は一寸・夏編 / 細野晴臣（アルバム「HOCHONO HOUSE」）
「HOSONO HARUOMI compiled by OYAMADA KEIGO」収録曲
・BALLADE OF AYA / ティン・パン・アレー（アルバム「キャラメル・ママ」）
・東京ラッシュ / 細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド（アルバム「はらいそ」）
・BODY SNATCHERS / HARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS （アルバム「FYING SAUCER 1947」）
・HURRICANE DOROTHY / 細野晴臣（アルバム「TROPICAL DANDY」）
・夏なんです / はっぴいえんど（アルバム「風街ろまん」）
・シャンバラ通信 / 細野晴臣＆イエロー・マジック・バンド（アルバム「はらいそ」）
・GOOD MORNING, MR.ECHO / swing slow（アルバム「swing slow」）
・夢見る約束 / HARRY HOSONO & THE WORLD SHYNESS（アルバム「FYING SAUCER 1947」）
・ただいま / 細野晴臣（アルバム「HoSoNoVa」）
・東京Shyness Boy / 細野晴臣（アルバム「泰安洋行」）
・ハニー・ムーン / 細野晴臣（アルバム「TROPICAL DANDY」）
・HEPATITIS 肝炎 / 細野晴臣＆横尾忠則（アルバム「コチンの月」）
・Radio Activety / 細野晴臣（アルバム「Heavenly Music」）
・ノルマンディア / 細野晴臣（アルバム「COINCIDENTAL MUSIC」）
・ローズマリー、ティートゥリー / 細野晴臣（アルバム「HoSoNoVa」）
・CHOO CHOO ガタゴト・アメリカ編 / 細野晴臣（アルバム「HOCHONO HOUSE」）
・ろっかばいまいべいびい（New ver.）/ 細野晴臣（アルバム「HOCHONO HOUSE」）
・"Sayonara", The Japanese Farewell Song / 細野晴臣（アルバム「泰安洋行」）
・THE FIRST ONE IN HEAVEN / 細野晴臣（アルバム「THE ENDLESS TALKING」）
・Laugh-Gas / 細野晴臣（アルバム「omni Sight Seeing」）
・PURE JAM / Yellow Magic Orchestra（アルバム「TECHNODELIC」）
・ピクニック / 細野晴臣（アルバム「フィルハーモニー」）
・RESCUE / HASYMO（アルバム「EX MACHINA ORIGINAL SOUNDTRACK」）
・METALIC VELOCITY / Haruomi Hosono + Cornelius（アルバム「EX MACHINA ORIGINAL SOUNDTRACK」）
・GRADATED GREY / Yellow Magic Orchestra（アルバム「TECHNODELIC」）
・Turn Turn / SKETCH SHOW（アルバム「AUDIO SPONGE」）
・ORGONE BOX / 細野晴臣（アルバム「omni Sight Seeing」）
・O.K. / Yellow Magic Orchestra（アルバム「テクノドン」）
・Microtalk / SKETCH SHOW（アルバム「AUDIO SPONGE」）
・Korendor / 細野晴臣（アルバム「omni Sight Seeing」）
・STELLA / SKETCH SHOW（アルバム「LOOPHOLE」）
・DARK SIDE OF THE STAR -地球の夜にむけての夜想曲- / 細野晴臣（アルバム「S・F・X」）
※カッコ内はオリジナル曲収録作品。