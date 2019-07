“スタバの注文”に超便利なアプリとは？ 個性派ロックユニットOLDCODEXが解説！

ボーカル・Ta_2(タツ)とペインター・YORKE.(ヨーク)による個性派ロックユニット・OLDCODEX(オルドコデックス)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの新番組「THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~」。7月9日(火)の放送では、スターバックスコーヒーの注文時に役立つ、リスナーおすすめの便利アプリを紹介しました。(TOKYO FM「LADDERLESS from OLDCODEX」2019年7月9日(火)放送より)Ta_2とYORKE.へのオススメを週替わりで募集するコーナー。この日の放送では、YORKE.におすすめのアプリを紹介しました。なかでも興味津々だったのが「スタバで呪文」。スターバックスコーヒーの幅広いメニューから、カスタマイズしたいドリンク名を生成してくれるアプリです。YORKE.:スターバックスのカスタム注文の例があるんだよ。長くて読みたくないんだけどさ(笑)。「トール チャイティーラテ オールミルク」とか、「トール アイスエクストラショット スターバックスラテ」とか、まるでアルバムのタイトルみたい。「ホットトールフォーミー スターバックス ラテ with キャラメルソース」とかね。Ta_2:なるほど。YORKE.:俺ね、最初にスターバックスに行ったのはアメリカでだったの。こんなに自由にカスタマイズできる店が、日本にもあったらいいのにと思った。日本のスターバックスはガチガチにメニューが書いてあるけど、「低脂肪のミルクで」とか言ったら、やってくれるじゃん?Ta_2:あるある。YORKE.:スターバックスって、「そもそも日本人に受け入れられるのかな?」と不思議だったけど、やっぱりカスタムできるっていいよね。だから、この「スタバで呪文」アプリ、すごくない? 自分も呪文を唱えたくなる。49文字にもなる例があるんだけど……これやばいよね?Ta_2:「グランデ ノンティー マンゴーパッションティーフラペチーノ アドホワイトモカシロップ アドホイップクリーム」。YORKE.:これ、飲み物なの(笑)?Ta_2:俺の記憶違いじゃなかったら……スタバの店員さんたちってさ、これを復唱するよね。YORKE.:覚えられるのかね? 「トール ソイ 抹茶クリームフラペチーノ ライトシロップ withチョコレートチップエクストラパウダー」……エクストラパウダーって何だろ?Ta_2:チョコレートチップが、エクストラパウダーになってるんだよ。YORKE.:たしかに呪文っぽいよね(笑)。スタバというコーヒーショップが、ひとつのエンターテイメントみたいな感じだね。コーヒーを飲むだけじゃない演出があるから、「スタバで呪文」はいいアプリの使い方だなぁと感心していました。番組ではほかにも、読書好きのTa_2がリスナーから寄せられた「好きな本・影響を受けた本」について語るコーナーや、7月31日(水)リリースの最新アルバム『LADDERLESS』から1曲ずつセルフ解説するコーナーなどを週替わりでお届けします。ぜひチェックしてください!<番組概要>番組名:THE QUARTER~LADDERLESS from OLDCODEX~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:OLDCODEX番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top