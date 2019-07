Perfume 新曲「ナナナナナイロ」ダンスのイメージとは

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。7月6日に出演した『THE MUSIC DAY 2019』(日本テレビ系)で初披露した新曲「ナナナナナイロ」について、リスナーから届いたメッセージを紹介し感想を語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」7月15日(月)放送分)【『THE MUSIC DAY』見ました! 「ナナナナナイロ」めっちゃよかったです‼ サビの部分はTikTokを見ているような感じもして、MIKIKO先生の「Perfume が隠し続けてきたヒップホップ魂解禁」がどういうことなのかわかった気がしました。(19歳男性)】かしゆか:ありがとう。そう『THE MUSIC DAY』で初披露したんですよね。あ~ちゃん:とにかく緊張したよ。家でもずっと練習してきたしいけるはずなのに、なんか(司会の)櫻井(翔)くんを見たら緊張しちゃって(笑)。のっち:そう。司会、櫻井くんだったんだよ。あ~ちゃん:何時間も何時間もやっとるのに、なんでそんな汗ひとつかかずにかっこいいの? みたいな。かしゆか:シュッとしてたねー。あ~ちゃん:もうあれは尊敬でしかなかった。その中で急に出てきたのに、緊張している私たち(笑)。「余裕持てよ~!」みたいに自分へツッコミたくなるほど、どんどんどんどん焦っちゃって。緊張したけど、でもそこを見ていてくれたんだね。かしゆか・のっち:ね!あ~ちゃん:そして、すごいねこの人。MIKIKO先生が、「TikTokイメージして作った」って言ってたんだよね。のっち:言ってたんだよ~!あ~ちゃん:だから今びっくりした。何で知ってんだろうと思って。かしゆか:“TikTok感”が、伝わるってすごくない?あ~ちゃん:ちょっと古いダンスだからじゃない?かしゆか:そういうことかな?のっち:たしかにね。あ~ちゃん:昔のヒップホップみたいな。うちらもそこ通ってきたんで。のっち:Perfumeにないような振り付けを、TikTokでやって遊んでいたしね。あ~ちゃん:そうだね。のっち:逆輸入だよね、今回。かしゆか:たしかに!あ~ちゃん:あらざます。のっち:あらざま~す(笑)。新曲「ナナナナナイロ」は、9月18日にリリースされるベストアルバム『Perfume The Best "P Cubed"』に収録。また7月5日からは、各配信サイトで先行配信がスタートしています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/