BUMP OF CHICKEN藤原「すごくロマンチックだった」 3年5ヶ月ぶりのアルバム制作秘話を語る

BUMP OF CHICKENが、7月9日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が7月10日(水)リリースの約3年5ヶ月ぶりとなるニューアルバム『aurora arc』の裏話などを聞きました。とーやま校長:3年5ヵ月ぶりのリリースって、感覚としてはどうですか?藤原基央(Vo,Gt)「気づいたら」って感じですね。そんなに空いているという印象は、全然なかったですね。直井由文(Ba):ツアーもあったり、本当に盛りだくさんでしたからね。とーやま校長:そして今日は、7月9日なんでフラゲ日!直井:今日、俺もフラゲしてきた!とーやま校長:自分でアルバム持って、レジに行ったってこと!?直井:行った、行った。2店舗。あしざわ教頭:向こう、気づきません?直井:1店舗だけ気づいてた(笑)。とーやま校長:気づいた店員さんは、どんな感じだったんですか?直井:何て言うか、お互い呼吸を読み合って。「こちら特典になります」って(笑)。とーやま校長:特典も貰ったの?(笑)。直井:「ありがとうございます」って言ったら、「私、ポップ書きました!」って! もう嬉しくない!?とーやま校長:じゃあ、ポップもちゃんと読んでいるんですか?直井:(その場で)読んでいると迷惑だから写真撮って、後でゆっくり拡大して読んだ。とーやま校長:そうなんだ! 生徒(リスナー)と一緒のレジに並んでいる可能性も……!直井:いや、今日並んでたよ。後ろも『aurora arc』持ってた。とーやま校長:それは、チャマ(直井)先生だとわかっているの?直井:わかっているのか、わかってないのかわかんない。けど、すげー目があった(笑)。とーやま校長:『aurora arc』には全部で14曲。そのうち11曲がタイアップ。これ、すごくないですか? 今までで最多ぐらい?藤原:アルバム単位で、ってことですよね。最多ですね。あしざわ教頭:アルバム全体を作るという感じよりも、1曲1曲と向き合っていたらこの数になっていった、みたいなことなんですかね?藤原:そうですね。1曲1曲の作業でしたね。とーやま校長:『aurora arc』っていう言葉は、どういう意味なんですか?藤原:『arc』っていうのは、"弧を描く"とかの『弧』っていう意味らしくて。『aurora arc』は、(オーロラが)いろんな形状で空に出るらしいんですけど、その形状の呼び方のひとつらしいですね。とーやま校長:「Aurora」っていう曲ももちろん素敵だし、ジャケットがね!藤原:ジャケットいいでしょ?とーやま校長:だってこれ、機械のものじゃないですよね?増川弘明(Gt):CGとかじゃないってことですよね?(笑)。僕ら、そのまま撮りに行きました。藤原:カメラマンの太田(好治)さんと、スタッフもみんなで一緒に。総勢、男10人ですかね。男10人でオーロラ見上げたり、男10人で犬ぞりに乗ったり、男10人で凍った湖の上に立ったり。男10人ですげーロマンチックだった!とーやま校長:(笑)。オーロラって、天候とかの問題で見ることができないとかもあるじゃないですか。出て来たとき、どんな感覚でした?藤原:最初は見えなかったんだよね。「雲のラインかな」みたいに思って。でもだんだん目が慣れてくると、そのラインがくっきりしてきて、「あ、あれオーロラじゃん!」ってなって。升秀夫(Dr):見ていくうちに、その淡いところもハッキリ見分けられるようになってくるんだよね。藤原:でも肉眼と違って、カメラマンさんが撮った写真を見ると、すげーハッキリクッキリ写っているんですよ。とーやま校長:この歌詞カードの中の写真なんて、本当にすごいもんね。このブックレットも見て欲しいし、キャッキャしている4人が……やっぱり寒かったですか?BUMP OF CHICKEN:めちゃくちゃ寒かった。とーやま校長:(写真を見ると)みんなアウターがしっかりしていて、ニットキャップを被ったりしていて……。直井:藤くんコンバースだからね。藤原:それ違うの。このコンバースの素材は、ゴアテックスなの。とーやま校長:じゃあ、別に染みたりしなかったんですか?藤原:染みないよ!(笑)直井:"染みるゴアテックス"があるわけないじゃん(笑)。藤原:あるわけないんです。なぜなら、ゴアテックスだから(笑)。むしろ、ヒデちゃんは「エアフォースに防水スプレーかけてきた」って言っていたけど、そっちのほうが全然心配だったもん。升:ゴアテックスじゃないからね(笑)。直井:こんなに、"ゴアテックス"って言うラジオある(笑)!?BUMP OF CHICKENは7月12日(金)より、埼玉県メットライフドーム皮切りに全国ツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark』がスタート。詳細はオフィシャルサイト(https://www.bumpofchicken.com/)をご確認ください。