船上劇場「STU48号」が晴海埠頭に初寄港、東京公演を開催【公演画像19点】

今年4月に就航したSTU48の船上劇場「STU48号」が東京都・晴海埠頭に初寄港した。

今回の東京への寄港は、国土交通省が主催する『2019年 海の日行事~海と日本プロジェクト in 晴海~』の一環で、STU48号が一般公開された。また、19時30分からは、キャプテンの岡田奈々含む16名のメンバーが出演し、船上劇場公演「GO!GO! little SEABIRDS!!」初の東京公演も行われた。



ACT1からACT3の3部構成で開催される「GO!GO! little SEABIRDS!!」公演。ACT1は“AKB48 Song”。本公演のオリジナルダンスナンバー『GO!GO! little SEABIRDS!!』から始まり、『フライングゲット』や『ヘビーローテーション』など、AKB48の代表曲を連続で披露。『恋するフォーチュンクッキー(instrumental ver.)』では音楽に合わせてメンバーがそれぞれ自己紹介する。



瀬戸内の波を思わせるようなダンスが印象的な『瀬戸内Blue』の後は、本公演のみどころでもある“海 Song”のカバーコーナーへ。瀧野由美子のサックスがきっかけで始まる『島唄』や、甲斐心愛のコミカルなウクレレ演奏がきっかけで和やかな空気になる『亜麻色の髪の乙女』など、世代を超えた印象的なカバーソングで会場を盛り上げる。



MCを挟んだ後には、7月31日(水)にリリースとなる3rdシングル『大好きな人』を歌唱。今村美月が「この曲は大切な人との別れを歌った曲ですが、その別れの中に大切な人を想う切ない気持ちが込められている素敵な曲になっています」と曲紹介し、メンバーたちがこれまでと違った表情を見せ、ファンの心を掴んだ。



ACT3は“STU48 Song”。『出航』や『STU48 瀬戸内ver.』など、これまでのSTU48を活動を振り返るような曲で会場を盛り上げる。凛とした姿と、アクティブなダンスのギャップが見どころの『KO・BU・SHI Spirit!』の後は『瀬戸内の声(instrumental ver.)』にのせてメンバーそれぞれが感想を話した。



3rdシングルセンターの瀧野由美子は「ここは住所は東京ですけど、船の中は瀬戸内だという気持ちで頑張りました。みなさんのことを瀬戸内7県どこでもお待ちしてるので、ぜひ今年の夏、私たちに会いにきてください」と語り、キャプテン・岡田奈々は「このステージに立つ度にいつもいつも涙が出そうになるのは、こうして等身大の姿で一生懸命に頑張るメンバーがいてくれるからかなって思います。そんな愛しくて可愛くて最高のメンバーが側にいてくれるから本当に自分も頑張れてるのかなと感じています。昨日で私はデビューから7年が経ちました。8年目に突入するんですが、そんなありがたい環境に恵まれている自分は幸せ者だって思います」と語った。



最後はSTU48のライブアンセムでもある『夢力』を力強く披露し、本編は終了した。



▽「GO!GO! little SEABIRDS!!」セットリスト

ACT1 〜AKB48 Song〜

M1 海の音 ALL

M2 瀬戸内の声 ALL

M3 GO! GO! little SEABIRDS!! ALL

M4 フライングゲット ALL

M5 へビーローテーョン ALL

M6 風は吹いている ALL

M7 365日の紙飛行機 ALL

M8 恋するフォーチュンクッキー(instrumental ver.) ALL

M9 瀬戸内Blue ALL

ACT2 〜海Song〜

M10 島唄 磯貝・今村・岡田・門脇・土路生・藤原

M11 亜麻色の髪の乙女 石田(み)・甲斐・瀧野・兵頭・福田・沖・中村

M12 め組のひと 石田(千)・石田(み)・磯貝・今村・甲斐・大谷・岡田・門脇・土路生・兵頭・福田・藤原・矢野・沖・中村

M13 瞳を閉じて 石田(千)・門脇・瀧野・兵頭

M14 街の灯り 今村・岡田・矢野・中村

M15 海へ来なさい ALL

M16 風を待つ ALL

<MC>

M17 大好きな人 ALL

ACT3 〜STU48 Song〜

M18 出航 ALL

M19 STU48 瀬戸内ver. ALL

M20 ペダルと車輪と来た道と ALL

M21 制服の重さ ALL

M22 KO・BU・SHI Spirit! ALL

M23 瀬戸内の声(instrumental ver.) ALL

M24 夢力 ALL

M25 瀬戸内の声(instrumental ver.) ALL

<ENCORE>

M26 暗闇 ALL

M27 原点 ALL

M28 瀬戸内の声(instrumental ver.) ALL