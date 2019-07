Licaxxx、大阪＆東京でワンマン開催「腹をくくって挑みます」

「Boiler Room Tokyo」への出演経験を持つDJ/ビートメイカーのLicaxxxが、大阪&東京でワンマンのオールナイトロング公演を開催することが明らかになった。



現在、自身が主宰する配信プラットフォーム「Tokyo Community Radio」(以下、TCR)のローンチを記念し、全国各地を回るツアー「Licaxxx Japan Tour With TCR」を開催中のLicaxxx。5月末よりスタートした本ツアーは既に全国約20ヶ所を回っており、ツアー終盤を飾る大阪と東京は自身初となるワンマン公演を開催。1つのフロアを、たった1人で、一晩つくりあげる、オールナイトロングセットで挑むという。







ツアーファイナルである東京公演は恵比寿・リキッドルームにて行われ、千秋楽にふさわしいコンテンツが用意されるとのこと。Licaxxx本人の意気込みコメントは以下。



オールナイトロングとは、つまりひと晩中DJが私ということです。東京・大阪ともに前売りは1,500円で、いついっても私がDJしている、もしくは最初から来たら5時間以上私のDJを楽しむことができます。はじめての人も、そうでない人もとりあえず行ってみようかなと思えるような計画を企てました。



オープンからクローズまでの時間による変化や、適度に踊って、適度に友達と話たりクラブを自由に楽しみにしてきてくれたら嬉しいです。私自身オールナイトロングセット、初なので気合入ってます。特に地元である東京公演は、リキッドルームでワンマンに腹をくくって挑みます…。今回のツアーで関わってくれた人もたくさん登場するので、続報をお楽しみに。

- Licaxxx





<公演情報>







大阪公演

Licaxxx Japan Tour With TCR in OSAKA ALL NIGHT LONG

日程:2019年9月21日(土)

会場:CIRCUS OSAKA

OPEN:23:00

前売り:¥1,500

出演:Licaxxx (ALL NIGHT LONG)







東京公演

LIQUIDROOM 15 TH ANNIVERSARY

Licaxxx Japan Tour With TCR Final in TOKYO ALL NIGHT LONG

日程:2019年9月28日(土)

会場:恵比寿 LIQUIDROOM

OPEN:23:30

前売り:¥1,500

出演:Licaxxx (ALL NIGHT LONG)