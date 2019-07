エド・シーラン、日本版MVでブルゾンちえみとバーチャル共演

7月12日にニュー・アルバム『No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』をリリースしたエド・シーランが、その収録曲より「アイ・ドント・ケア」の日本版ミュージックビデオを公開。洋楽ファンとして知られるブルゾンちえみとのバーチャル共演が実現した。



「アイ・ドント・ケア」は、アルバムからの1stシングルとして大ヒットを記録したエドとジャスティン・ビーバーのコラボ楽曲。そのミュージックビデオを見たブルゾンちえみからのオファーを受け、今回「アイ・ドント・ケア」の日本版MVが特別に制作されることになった。「ブルゾンちえみが妄想するエドとのデート」をテーマに、温泉に入ったり、富士山が登場したりと、日本らしさも散りばめられたユニークな映像に仕上がっている。







「今回撮影が実現してめちゃくちゃ嬉しい、楽しい撮影でした。撮影中はエドが本当にいるかのような、デートをしているような気持ちになって浮かれていました。エド・シーランと夢のデート、いろいろな妄想が膨らんだミュージックビデオとなっています。色々な楽しいシーンが詰まっているので、是非楽しみに見て下さい。

- ブルゾンちえみ



他にもブルーノ・マーズ、カミラ・カベロ、カーディ・B、スクリレックス、エミネムら総勢22人のアーティストとコラボを果たしたアルバム『No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』は、現在発売中。日本国内盤CDには、特典として漫画家ほしよりこの描きおろしイラスト・ステッカーが付属する。





<リリース情報>







エド・シーラン

『No.6 Collaborations Project / No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』

発売中

品番:WPCR-18252



=収録曲=

1. ビューティフル・ピープル feat. カリード

2. サウス・オブ・ザ・ボーダー feat. カミラ・カベロ & カーディ・B

3. クロス・ミー feat. チャンス・ザ・ラッパー & PnBロック

4. テイク・ミー・バック・トゥ・ロンドン feat. ストームジー

5. ベスト・パート・オブ・ミー feat. イエバ

6. アイ・ドント・ケア with ジャスティン・ビーバー

7. アンチソーシャル with トラヴィス・スコット

8. リメンバー・ザ・ネーム feat. エミネム & 50 セント

9. フィールズ feat. ヤング・サグ & J・ハス

10. プット・イット・オール・オン・ミー feat. エラ・メイ

11. ナッシング・オン・ユー feat. パウロ・ロンドラ & デイヴ

12. アイ・ドント・ウォント・ユア・マネー feat. H.E.R.

13. 1000 ナイツ feat. ミーク・ミル & エイ・ブギー・ウィット・ダ・フーディ

14. ウェイ・トゥ・ブレイク・マイ・ハート feat. スクリレックス

15. ブロウ with ブルーノ・マーズ & クリス・ステイプルトン