大槻ケンヂ率いる特撮が再始動、8月の東京公演で会場限定シングルをリリース

約3年ぶりの再始動を発表した大槻ケンヂ率いるバンド「特撮」が、8月16日に行われる東京・リキッドルームでのワンマン公演にて、会場限定シングル『スリーストーリーズ』をリリースする事を、7月15日にパシフィコ横浜で行われたフェス「EVIL LINE RECORDS 5th Anniversary FES.”EVIL A LIVE” 2019」のステージで発表。最新のビジュアルも公開された。



2016年2月に発売された『ウインカー』以来、特撮としては3年半ぶりとなる待望の新作『スリーストーリーズ』は、特撮流の夏を感じさせる「夏のデビル」、ボートレースをテーマにオーケン節が冴え渡る「メグマレ」、ダークファンタジーな世界観を感じさせるバラード曲「ピルグリム(放浪者)」とそれぞれタイプの違う新曲が3曲収録予定。また新曲の他に、「EVIL A LIVE」のステージで披露した4曲のライブ音源も収録される。



来年で20周年を迎える特撮。会場限定シングル『スリーストーリーズ』が入手できるワンマン公演は8月16日の東京・リキッドルーム公演を皮切りに、8月20日の東京・新宿LOFT、8月23日の大阪・umeda TRADと続いていく。





〈リリース情報〉

特撮

会場限定Single『スリーストーリーズ』

2019年8月16日(火)リリース

封入特典あり(内容未定)



【収録曲(予定)】

01. 夏のデビル

02. メグマレ

03. ピルグリム(放浪者)

04. 夏のデビル (off vocal ver.)

05. メグマレ (off vocal ver.)

06. ピルグリム(放浪者) (off vocal ver.)

07. オム・ライズ (”EVIL A LIVE” 2019 ver.)

08. アングラ・ピープル・サマー・ホリディ (”EVIL A LIVE” 2019 ver.)

09. 人として軸がぶれている (”EVIL A LIVE” 2019 ver.)

10. 林檎もぎれビーム! (”EVIL A LIVE” 2019 ver.)



※M.07〜M.10

「EVIL LINE RECORDS 5th Anniversary FES.”EVIL A LIVE” 2019」LIVE音源



〈ライブ情報〉

特撮2019 LIVE

「特撮・夏のデビル~スリーストーリーズ発売記念LIVE !」

Vo.大槻ケンヂ、G.NARASAKI、Dr.ARIMATSU、Piano 三柴理 Support Bass. RIKIJI



2019年8月16日(金)東京・LIQUIDROOM

2019年8月20日(火)東京・新宿LOFT

2019年8月23日(金)大阪・umeda TRAD



特撮HP:http://www.okenkikaku.jp/tokusatsu