FIVE NEW OLDが2ndアルバムを秋に発売、全国14箇所ワンマンツアーも

FIVE NEW OLDがメジャー2ndアルバム『Emulsification』を9月11日に発売することが決定した。
『Emulsification』は、直訳すると”乳化”。普段の暮らしの中で抱える”悩みや想い”と音楽を楽しむ”喜び”が共存して、人生が豊かになるような音楽を届けたいという想いを込めている。シングル曲「Gotta Find A Light」、「Whats Gonna Be?」のほか、日本語歌詞も取り入れマーチ ングとアフリカンビートを織り交ぜた「Keep On Marching」やカップリングツアーを行い親交を深めたLUCKY TAPESのKai Takahashiとの共同アレンジによる「Magic」など、バンドの多種多様な音楽性を発揮させた全13曲を収録。そのほか、踊 Foot Works のギタリストTondenheyとの共同アレンジ曲「Same Old Thing」や、ギタリスト・是永巧一、キーボーディスト・山本健太、Sax・村上大輔、Trumpet・チャンケン、Trombone・NAPPIがレコーディングに参加している。
アルバムの先行予約・購入特典などもオフィシャルサイトにて発表。初回生産限定盤には、今年5月25日に行ったマイナビBLITZ赤坂でのワンマンライブの模様が 全20曲フルで収録された自身初のライブDVDが付属する。
また、FIVE NEW OLD は、9月22日の神戸 太陽と虎を皮切りに、 11月29日のEX THEATER ROPPONGIまで、全国14箇所のワンマンツアーを行う。
＜リリース情報＞
FIVE NEW OLD
2nd Album『Emulsification』
発売日：2019年9月11日（水）
初回生産限定盤【CD+DVD】 3800円+tax
通常盤【CD】 2500円+tax
※初回限定生産盤付属DVD
収録内容:「FIVE NEW OLD ASIA TOUR 2019 / 2019.5.25 at MYNAVI BLITZ AKASAKA」（全20曲、約90分収録予定）
＝CD収録曲＝
1.Fast Car
2.Keep On Marching
3. Magic
4.Whats Gonna Be?
5. In/Out
6.Last Goodbye
7. Pinball
8.Same Old Thing
9.Set Me Free
10.Gotta Find A Light
11.Always On My Mind
12.Please Please Please
13.Bad Behavior
ショップごとの先行予約・購入特典はオフィシャルサイトまで。
＜ライブ情報＞
FIVE NEW OLD
"Emulsification” Tour
2019年9月22日（日）兵庫・太陽と虎
2019年10月5日（土）新潟・CLUB RIVERST
2019年10月6日（日）石川・AZ
2019年10月14日（月・祝）北海道・cube garden
2019年10月18日（金）神奈川・BAYSIS
2019年10月20日（日）宮城・MACANA
2019年10月24日（木）広島・Cave-Be
2019年10月26日（土）香川・DIME
2019年10月27日（日）愛知・BOTTOM LINE
2019年11月9日（土）大阪・味園ユニバース
2019年11月22日（金）福岡・DRUM Be-1
2019年11月23日（土・祝）熊本・DRUM Be-9 V2
2019年11月24日（日）山口・LIVE rise Shunan
2019年11月29日（金）東京・EX THEATER ROPPONGI
LIVE HOUSE FEVER 10TH ANNIVERSARY
FIVE NEW OLD presents
「Easy Come, Easy Go vol.14~15」
2019年8月1日（木）東京・新代田 FEVER w/SCOOBIE DO
2019年8月2日（金）東京・新代田 FEVER w/the band apart （SOLD OUT）
時間：OPEN 18:30 / START 19:00
●チケット
・前売り4000円 / 当日5000円（ドリンク代別）
・2DAYSチケット 前売り7500円
■Official Web Site
http://www.fivenewold.com/
FIVE NEW OLDがメジャー2ndアルバム『Emulsification』を9月11日に発売することが決定した。
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