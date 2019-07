FIVE NEW OLDが2ndアルバムを秋に発売、全国14箇所ワンマンツアーも

FIVE NEW OLDがメジャー2ndアルバム『Emulsification』を9月11日に発売することが決定した。



『Emulsification』は、直訳すると”乳化”。普段の暮らしの中で抱える”悩みや想い”と音楽を楽しむ”喜び”が共存して、人生が豊かになるような音楽を届けたいという想いを込めている。シングル曲「Gotta Find A Light」、「Whats Gonna Be?」のほか、日本語歌詞も取り入れマーチ ングとアフリカンビートを織り交ぜた「Keep On Marching」やカップリングツアーを行い親交を深めたLUCKY TAPESのKai Takahashiとの共同アレンジによる「Magic」など、バンドの多種多様な音楽性を発揮させた全13曲を収録。そのほか、踊 Foot Works のギタリストTondenheyとの共同アレンジ曲「Same Old Thing」や、ギタリスト・是永巧一、キーボーディスト・山本健太、Sax・村上大輔、Trumpet・チャンケン、Trombone・NAPPIがレコーディングに参加している。



アルバムの先行予約・購入特典などもオフィシャルサイトにて発表。初回生産限定盤には、今年5月25日に行ったマイナビBLITZ赤坂でのワンマンライブの模様が 全20曲フルで収録された自身初のライブDVDが付属する。



また、FIVE NEW OLD は、9月22日の神戸 太陽と虎を皮切りに、 11月29日のEX THEATER ROPPONGIまで、全国14箇所のワンマンツアーを行う。





<リリース情報>



FIVE NEW OLD

2nd Album『Emulsification』



発売日:2019年9月11日(水)

初回生産限定盤【CD+DVD】 3800円+tax

通常盤【CD】 2500円+tax

※初回限定生産盤付属DVD

収録内容:「FIVE NEW OLD ASIA TOUR 2019 / 2019.5.25 at MYNAVI BLITZ AKASAKA」(全20曲、約90分収録予定)



=CD収録曲=

1.Fast Car

2.Keep On Marching

3. Magic

4.Whats Gonna Be?

5. In/Out

6.Last Goodbye

7. Pinball

8.Same Old Thing

9.Set Me Free

10.Gotta Find A Light

11.Always On My Mind

12.Please Please Please

13.Bad Behavior



ショップごとの先行予約・購入特典はオフィシャルサイトまで。



<ライブ情報>







FIVE NEW OLD

"Emulsification” Tour



2019年9月22日(日)兵庫・太陽と虎

2019年10月5日(土)新潟・CLUB RIVERST

2019年10月6日(日)石川・AZ

2019年10月14日(月・祝)北海道・cube garden

2019年10月18日(金)神奈川・BAYSIS

2019年10月20日(日)宮城・MACANA

2019年10月24日(木)広島・Cave-Be

2019年10月26日(土)香川・DIME

2019年10月27日(日)愛知・BOTTOM LINE

2019年11月9日(土)大阪・味園ユニバース

2019年11月22日(金)福岡・DRUM Be-1

2019年11月23日(土・祝)熊本・DRUM Be-9 V2

2019年11月24日(日)山口・LIVE rise Shunan

2019年11月29日(金)東京・EX THEATER ROPPONGI



LIVE HOUSE FEVER 10TH ANNIVERSARY

FIVE NEW OLD presents

「Easy Come, Easy Go vol.14~15」



2019年8月1日(木)東京・新代田 FEVER w/SCOOBIE DO

2019年8月2日(金)東京・新代田 FEVER w/the band apart (SOLD OUT)

時間:OPEN 18:30 / START 19:00

●チケット

・前売り4000円 / 当日5000円(ドリンク代別)

・2DAYSチケット 前売り7500円



■Official Web Site

http://www.fivenewold.com/