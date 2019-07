「英語を話せるから『じゃあ、採用で！』」 THE Guzmania時羽＆ちょびが明かす結成秘話

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。7月8日(月)の放送では、THE Guzmania(ザ・グズマニア)からヴォーカルの時羽(Tokiha)さん、ベースのちょびさんが登場。結成のきっかけについて語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年7月8日(月)放送より)逹瑯:番組初登場なんですけれども、初登場な感じがしませんね、2人とも(笑)。時羽:そうですね。以前、来たような気がします(笑)。逹瑯:The LADYBIRD(ザ・レディーバード)で来てもらったヴォーカルさんと……時羽:似てますね。逹瑯:似てますよね~。ちょびさんは……DIV(ダイヴ)っていうバンドにいた気がしますけどね。時羽・ちょび:(笑)。逹瑯:今週は、そんな2人が新しく組んだバンドTHE Guzmaniaということで、いろいろ聞いていこうかなと思いますのでよろしくお願いしまーす!時羽・ちょび:よろしくお願いしまーす!逹瑯:どういう経緯で集まったバンドでしょうか?時羽:まずはですね、僕とちょびが、よくサバゲー(サバイバルゲーム)をやっていまして。逹瑯:俺も一緒にやってた!時羽:そうです! そこで知り合って「バンドを組まないか?」っていう話になったのですが、その話も立ち消えて。半年後、1年後……というなかで、今のメンバーと巡り会って、結成するという形に至りました。逹瑯:ほぉ~! ほかのメンバーはどこで見つけてきたの?ちょび:そうですね……。逹瑯:もともと面識はあったの?時羽:ほかのメンバーは面識がなくてですね、ドラム(テツヤ)は先輩の紹介で「いいドラマーがいるよ!」って紹介してもらって。逹瑯:イケメンだよな!時羽:そう、イケメンなんですよ。しかも「この人の弟子だから大丈夫!」みたいな、先輩の信頼もあったんで『じゃあ、ぜひキミで!」と決まって。逹瑯:で、ギター (YOSHIO)が英語を話せるっていうね。時羽:そうなんですよ。英語を話せるから「じゃあ、採用で!」って。逹瑯:「英語を話せるから、お前使えるわ」って。時羽:そうなんです(笑)。◎7月15日(月・祝)の「JACK IN THE RADIO」は、6月5日(水)に30周年記念アルバム『新青年』をリリースした人間椅子から和嶋慎治さんをゲストにお迎えしてお届けします! どうぞ、お楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/jack