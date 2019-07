モンブラン スターウォーカー発売記念 │手紙を宇宙へと打ち上げるキャンペーン実施

高級筆記具を届けるモンブランより、筆記具コレクション「モンブラン スターウォーカー」がリニューアルして再デビューする。発売を記念して、「地球とリコネクト」をテーマに「地球への想い」をつづった手紙を宇宙へ届ける『Letter to the earth キャンペーン』を2019年7月12日(金)から8月31日(土)まで、モンブラン銀座本店ほか、モンブランの全国33店舗にて実施。



『Letter to the earth キャンペーン』は、日々の忙しい暮らしの中で忘れがちな「美しい地球」との関係性について改めて考え、地球ともっと深くつながるためのキャンペーン。「地球とリコネクト」をテーマに、地球への想いを手紙につづっていただき、集まった手紙を特殊なバルーンを使用して宇宙へ向けて届けるものだ。成層圏(大気圏の層の一つ)に到着するとバルーンが割れ、メッセージが込められた手紙が地球へと舞い落ちる。



さらに、モンブランは国際社会の共通目標「SDGs(持続可能な開発目標)」のひとつである「13. 気候変動に具体的な対策を」を企業として考え、本プロジェクトで使用するバルーンに気候変動の状況を観測するための測器を設置し、観測結果を元に今後の環境保護プロジェクトを思案していくとのこと。

モンブラン インターナショナル CEOのニコラ・バレツキーは、このようにコメント。「今年は人類初の月面着陸からちょうど50周年となります。宇宙から地球をみる機会を持った宇宙飛行士は異口同音に独特の感想を述べます。『私たちの惑星の雄大さは説明するのが難しい』と...。広大な宇宙空間から我々の惑星を仰ぎ見たときの独自の視点から物作りをスタートさせた理由はそこにあります。新たなスターウォーカーのラインはイノベーション、エンジニアリング、そしてモダニティを凝縮させたものです。このプロダクトラインを手にすることでイラストによるキャンペーンと併せて、我々の惑星を保存し、大切に想う事の大切さを思い出していただければ嬉しいです」 ■キャンペーン概要

キャンペーン名: Letter to the earth

開催期間 : 2019年7月12日(金)~8月31日(土)

打上げ予定日 : 2019年9月上旬(予定)

実施店舗 : モンブラン銀座本店(東京都中央区銀座7-9-11)ほか全国33店舗

公式HP : https://montblanc-starwalker-cp2019.jp バルーンに設置された小型カメラの映像は2019年9月12日「宇宙の日」に公式HPにて公開予定。