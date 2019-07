2019明治安田生命J1リーグ第19節が13日と14日に各地で行われた。

注目の上位対決となった首位・FC東京と3位・川崎フロンターレの“多摩川クラシコ”はアウェイの川崎が小林悠、齋藤学、阿部浩之のゴールで3-0と快勝。1試合消化の少ない川崎がFC東京との差を4ポイントに縮めている。

2位の横浜F・マリノスはホームで浦和レッズと対戦。遠藤渓太、仲川輝人、エジガル・ジュニオのゴールで3-1と快勝した。

そのほか、4位鹿島アントラーズは敵地でベガルタ仙台に4-0と快勝。5位大分トリニータも北海道コンサドーレ札幌に2-1と競り勝ち、3ポイントを獲得した。

■J1第19節

松本山雅FC 0-1 ジュビロ磐田

ベガルタ仙台 0-4 鹿島アントラーズ

横浜F・マリノス 3-1 浦和レッズ

ガンバ大阪 1-0 清水エスパルス

セレッソ大阪 3-0 名古屋グランパス

大分トリニータ 2-1 北海道コンサドーレ札幌

サガン鳥栖 0-2 サンフレッチェ広島

FC東京 0-3 川崎フロンターレ

湘南ベルマーレ 3-1 ヴィッセル神戸

■J1順位表

1位 FC東京(勝ち点39/得失点差+15)

2位 横浜FM(勝ち点36/得失点差+8)

3位 川崎(勝ち点35/得失点差+17)※1試合未消化

4位 鹿島(勝ち点34/得失点差+17)※1試合未消化

5位 大分(勝ち点32/得失点差+7)

6位 C大阪(勝ち点30/得失点差+8)

7位 広島(勝ち点28/得失点差+10)※1試合未消化

8位 札幌(勝ち点28/得失点差+1)

9位 名古屋(勝ち点25/得失点差+2)

10位 浦和(勝ち点24/得失点差-9)※1試合未消化

11位 湘南(勝ち点23/得失点差-4)

11位 G大阪(勝ち点23/得失点差-4)

13位 仙台(勝ち点22/得失点差-8)

14位 清水(勝ち点22/得失点差-14)

15位 神戸(勝ち点21/得失点差-4)

16位 磐田(勝ち点17/得失点差-10)

17位 松本(勝ち点17/得失点差-14)

18位 鳥栖(勝ち点17/得失点差-15)

■J1第20節対戦カード(7月20日、21日)

▼20日

13:00 札幌 vs 湘南

18:00 松本 vs 広島

18:00 名古屋 vs G大阪

18:00 神戸 vs 横浜FM

18:30 鹿島 vs 鳥栖

19:00 清水 vs FC東京

19:00 磐田 vs 浦和

19:00 C大阪 vs 仙台

▼21日

19:00 川崎 vs 大分