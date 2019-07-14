2019明治安田生命J1リーグ第19節が13日と14日に各地で行われた。
注目の上位対決となった首位・FC東京と3位・川崎フロンターレの“多摩川クラシコ”はアウェイの川崎が小林悠、齋藤学、阿部浩之のゴールで3－0と快勝。1試合消化の少ない川崎がFC東京との差を4ポイントに縮めている。
2位の横浜F・マリノスはホームで浦和レッズと対戦。遠藤渓太、仲川輝人、エジガル・ジュニオのゴールで3－1と快勝した。
そのほか、4位鹿島アントラーズは敵地でベガルタ仙台に4－0と快勝。5位大分トリニータも北海道コンサドーレ札幌に2－1と競り勝ち、3ポイントを獲得した。
■J1第19節
松本山雅FC 0－1 ジュビロ磐田
ベガルタ仙台 0－4 鹿島アントラーズ
横浜F・マリノス 3－1 浦和レッズ
ガンバ大阪 1－0 清水エスパルス
セレッソ大阪 3－0 名古屋グランパス
大分トリニータ 2－1 北海道コンサドーレ札幌
サガン鳥栖 0－2 サンフレッチェ広島
FC東京 0－3 川崎フロンターレ
湘南ベルマーレ 3－1 ヴィッセル神戸
■J1順位表
1位 FC東京（勝ち点39／得失点差＋15）
2位 横浜FM（勝ち点36／得失点差＋8）
3位 川崎（勝ち点35／得失点差＋17）※1試合未消化
4位 鹿島（勝ち点34／得失点差＋17）※1試合未消化
5位 大分（勝ち点32／得失点差＋7）
6位 C大阪（勝ち点30／得失点差＋8）
7位 広島（勝ち点28／得失点差＋10）※1試合未消化
8位 札幌（勝ち点28／得失点差＋1）
9位 名古屋（勝ち点25／得失点差＋2）
10位 浦和（勝ち点24／得失点差－9）※1試合未消化
11位 湘南（勝ち点23／得失点差－4）
11位 G大阪（勝ち点23／得失点差－4）
13位 仙台（勝ち点22／得失点差－8）
14位 清水（勝ち点22／得失点差－14）
15位 神戸（勝ち点21／得失点差－4）
16位 磐田（勝ち点17／得失点差－10）
17位 松本（勝ち点17／得失点差－14）
18位 鳥栖（勝ち点17／得失点差－15）
■J1第20節対戦カード（7月20日、21日）
▼20日
13：00 札幌 vs 湘南
18：00 松本 vs 広島
18：00 名古屋 vs G大阪
18：00 神戸 vs 横浜FM
18：30 鹿島 vs 鳥栖
19：00 清水 vs FC東京
19：00 磐田 vs 浦和
19：00 C大阪 vs 仙台
▼21日
19：00 川崎 vs 大分