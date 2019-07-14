明治安田生命J2リーグ第22節が13日と14日に各地で行われた。
3ポイント差で迎えた首位・モンテディオ山形と2位・京都サンガF.C.の直接対決は、1点を守り切った京都に軍配。得失点差で山形を抜き、首位の座を奪った。
京都と勝ち点で並んでいた3位の柏レイソルはアウェイで徳島ヴォルティスに2－1と競り勝ち3ポイントを獲得。この結果、1位から3位までが勝ち点40で並ぶ大混戦となった。
そのほか、鹿児島ユナイテッドFCに6－0と大勝した大宮アルディージャが水戸ホーリーホックを得失点差で上回り、4位に浮上した。
■J2第22節
水戸ホーリーホック 2－1 V・ファーレン長崎
栃木SC 2－1 レノファ山口FC
ヴェンフォーレ甲府 1－0 愛媛FC
モンテディオ山形 0－1 京都サンガF.C.
大宮アルディージャ 6－0 鹿児島ユナイテッドFC
アルビレックス新潟 0－2 横浜FC
徳島ヴォルティス 1－2 柏レイソル
FC琉球 0－2 ファジアーノ岡山
FC町田ゼルビア 0－2 アビスパ福岡
FC岐阜 2－2 ジェフユナイテッド千葉
ツエーゲン金沢 1－1 東京ヴェルディ
■J2順位表
1位 京都（勝ち点40／得失点差＋11）
2位 山形（勝ち点40／得失点差＋10）
3位 柏（勝ち点40／得失点差＋9）
4位 大宮（勝ち点39／得失点差＋14）
5位 水戸（勝ち点39／得失点差＋11）
6位 甲府（勝ち点36／得失点差＋11）
7位 岡山（勝ち点34／得失点差＋1）
8位 金沢（勝ち点32／得失点差＋10）
9位 横浜FC（勝ち点32／得失点差＋5）
10位 長崎（勝ち点31／得失点差＋1）
11位 徳島（勝ち点31／得失点差＋2）
12位 新潟（勝ち点29／得失点差＋3）
13位 東京V（勝ち点29／得失点差－1）
14位 琉球（勝ち点28／得失点差0）
15位 山口（勝ち点26／得失点差0）
16位 町田（勝ち点25／得失点差－12）
17位 千葉（勝ち点24／得失点差－9）
18位 愛媛（勝ち点23／得失点差－7）
19位 福岡（勝ち点20／得失点差－13）
20位 鹿児島（勝ち点20／得失点差－13）
21位 栃木（勝ち点20／得失点差－13）
22位 岐阜（勝ち点16／得失点差－21）
■J2第23節対戦カード（7月20日、21日）
▼20日
18：00 千葉 vs 福岡
18：00 横浜FC vs 栃木
18：00 長崎 vs 甲府
19：00 柏 vs 金沢
19：00 東京V vs 愛媛
19：00 京都 vs 大宮
19：00 山口 vs 新潟
19：00 鹿児島 vs 岐阜
▼21日
18：00 水戸 vs 琉球
18：00 町田 vs 徳島
19：00 岡山 vs 山形