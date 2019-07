1週間のアニメのニュースをまとめて紹介する「アニメ1週間」。今回(7月7~13日)は、人気アニメ「プリキュア」シリーズの好きな作品、キャラクター、歌に投票するNHKの企画「全プリキュア大投票」が実施されるニュースや、マンガ「らき☆すた」で知られる美水かがみさんが手がけるアニメ「まえせつ!」が制作される話題などが注目された。

7月7日、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の堀越耕平さんのマンガが原作のアニメ「僕のヒーローアカデミア」の劇場版最新作のタイトルが「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング」に決まり、12月20日に公開されることが分かった。主人公のデクこと緑谷出久と爆豪勝己、オールマイトが描かれたビジュアルも公開された。原作者の堀越さんは劇場版最新作について「ある種ヒロアカ最終回とも言えます」とコメントを寄せている。

7日、女性を中心に人気のスマートフォン用ゲームが原作のテレビアニメ「アイドリッシュセブン」の第2期が2020年に放送されることが明らかになった。第1期のメインスタッフが再集結し、TROYCAが制作する。アイドルグループ「Re:vale(リヴァーレ)」が描かれたティザービジュアルも公開された。

7日、「週刊ヤングジャンプ」(集英社)で連載中の野田サトルさんのマンガが原作のテレビアニメ「ゴールデンカムイ」の第3期が制作されることが分かった。雪の中を進む杉元佐一が描かれた新たなビジュアルも公開。離別したアシリパとの再会を誓い、不死身の杉元が樺太に向かう。詳細は今後、発表される。

7日、アニメやゲームが人気の「デジモン」シリーズの新たな劇場版アニメのタイトルが「デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆」に決まり、2020年2月21日に公開されることが明らかになった。「PERSONA3 THE MOVIE」「キノの旅-the Beautiful World- the Animated Series」などの田口智久さんが監督を務め、「デジモン」シリーズや「金色のガッシュベル!!」「銀魂」などの大和屋暁さんが脚本を担当することも発表された。

7日、声優の悠木碧さんが企画・原作・プロデュースを担当する完全オリジナルアニメ制作プロジェクト「YUKI×AOIキメラプロジェクト」が始動した。アニメは「獣人」がテーマで、悠木さんが声優としての経験を生かして、ゼロからアニメ化を目指すという。悠木さんがキャラクター原案を務めたビジュアルのシルエットも公開された。

8日、中国を中心に人気で全世界で累計9000万ダウンロードを突破した恋愛シミュレーションゲーム「恋とプロデューサー~EVOL×LOVE~」がアニメ化されることが分かった。「ゾンビランドサガ」などの境宗久さんが監督を務め、MAPPAが制作する。

9日、人気ライトノベル「青春ブタ野郎」シリーズ(電撃文庫)の劇場版アニメ「青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない」(増井壮一監督、6月15日公開)が、8日時点で興行収入が約3億70000万円を記録したことが分かった。31館の公開ながら、観客動員数は25万人を突破。ヒットを受けて、今後は上映館を52館に順次、拡大する。

10日、「アイカツスターズ!」の虹野ゆめ役や「メイドインアビス」のリコ役などで知られる声優の富田美憂さんが今秋、ソロアーティストとしてデビューすることが分かった。現在19歳の富田さんは、11月15日の20歳の誕生日の前となる11月13日にソロデビューする。初のシングルが日本コロムビアから発売予定で、詳細は今後、発表される。

10日、マンガ「らき☆すた」で知られる美水かがみさんが手がけるアニメ「まえせつ!」が制作されることが明らかになった。青春真っ盛りの4人の女の子たちが、悪戦苦闘しながらも夢を追いかけて、けなげに頑張る姿を描く。

10日、声優の蒼井翔太さんが、9月から放送される連続ドラマ「REAL⇔FAKE」(MBS・TBS)に出演することが分かった。蒼井さんは今回がドラマ初挑戦。天使と呼ばれている人気アーティストで突然、失踪する謎多き歌姫・朱音(あかね)を演じる。

11日、1990年代の懐かしのゲーム(懐ゲー)をテーマとした押切蓮介さんのマンガが原作のアニメ「ハイスコアガール」の第13~15話が10月に地上波初放送されることが分かった。第13~15話はブルーレイディスク(BD)、DVDが3月20日に発売され、Netflixで配信中。また、テレビアニメの第2期が10月4週目に放送されることも発表された。第13~15話は、第2期に先駆けて放送される。第2期は第16~24話の全9話で、Netflixでも配信される。

11日、人気アニメ「ルパン三世」の約23年ぶりとなる劇場版最新作「ルパン三世 THE FIRST」が12月6日に公開されることが分かった。シリーズ史上初となる3DCGアニメで、「ALWAYS 三丁目の夕日」シリーズ、「STAND BY ME ドラえもん」などの山崎貴さんが脚本・監督を務める。

12日、1990年代を中心に人気を集めたアニメ「天地無用!魎皇鬼」シリーズの第5期が制作されることが分かった。第4期に引き続きAICが制作し、原作者である梶島正樹さんが総監督を務める。

12日、「アイドルマスター」シリーズや「ラブライブ!サンシャイン!!」、「アイカツ!」シリーズなどバンダイナムコグループから生まれた作品が集結するイベント「バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル」が10月19、20日に東京ドーム(東京都文京区)で開催されることが分かった。「テイルズオブ」シリーズ、「コードギアス」シリーズのテーマソング、主題歌を担当する豪華アーティストも登場する。

12日、NHKが、人気アニメ「プリキュア」シリーズの好きな作品、キャラクター、歌に投票する企画「全プリキュア大投票」を実施することが明らかになった。特設サイトで投票を受け付けており、NHK・BSプレミアムで9月14日午後9時から約3時間半にわたって生放送される番組「発表!全プリキュア大投票」で結果が発表される。「プリキュア」シリーズの約16年の歩みを映像で振り返りながら、魅力を解説する番組「歴史秘話 プリキュアヒストリア」もBSプレミアムで8月10日午後6時半に放送する。