人気アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の劇場版「ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow」のフィギュアがグッズなどが当たるスピードくじ「一番くじ ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow」が、7月27日に発売される。空くじなしで1回900円。

劇場版の楽曲「Brightest Melody」の衣装を着たアイドルグループ「Aqours(アクア)」のフィギュアをラインアップ。A~I賞は高海千歌、桜内梨子、松浦果南、黒澤ダイヤ、渡辺曜、津島善子、国木田花丸、小原鞠莉、黒澤ルビィがそれぞれ当たる。

J賞は台紙付きミニポスター(全13種)、K賞はグラス(全9種)、L賞はラバーストラップ(全9種)。最後のくじを引くとその場でもらえるラストワン賞として、A2サイズのビジュアルクロスがプレゼントされる。