アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の7月1~7日の1位は、高野麻里佳さん、高橋李依さん、長久友紀さんによる3人組声優ユニット「イヤホンズ」のニューシングル「チュラタ チュラハ」でした。

◇先週の結果

「イヤホンズ」は、2015年に放送されたテレビアニメ「それが声優!」から生まれた3人組ユニットで、同年「耳の中へ」でデビュー。これまで大槻ケンヂさん、石田燿子さん、ROLLYさん、串田アキラさんといったさまざまなアーティストとコラボしたことも話題になりました。「チュラタ チュラハ」は、男性声優によるラップバトルプロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の楽曲制作にも参加している音楽ギルド「月蝕會議(げっしょくかいぎ)」がプロデュースを担当。3人の声優の声の魅力が感じられるロックサウンドに仕上がっています。

2位には、歌手のLiSAさんが歌う、テレビアニメ「鬼滅の刃(きめつのやいば)」のオープニングテーマ「紅蓮華」がランクイン。LiSAさんの持ち前の歌唱力を生かしたアッパーチューンとなっています。

3位には、女子中高生を中心に人気を集める6人組ユニット「すとぷり」のファーストアルバム「すとろべりーらぶっ!」が登場しました。同ユニットは、動画投稿サイトなどネットを中心に人気を集めています。アルバムは、アイドルサウンドからクールな楽曲まで、さまざまな魅力が楽しめる内容となっています。

◇今週の動向

人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の挿入歌とテレビアニメ版エンディングテーマを収録した「マイソングシングル」シリーズから「十王院カケル」「高田馬場ジョージGS」「鷹梁ミナト」のCDが同時発売されます。スマートフォン向けブラウザーゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(シャニマス)のキャラクターソングCD「THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 04」、声優の雨宮天さんのニューシングル「VIPER」にも注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「チュラタ チュラハ」 イヤホンズ シングル

2位 「紅蓮華」 LiSA シングル

3位 「すとろべりーらぶっ!」 すとぷり アルバム

4位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 18 765PRO ALLSTARS」 765PRO ALLSTARS シングル

5位 「プロメア オリジナルサウンドトラック」 澤野弘之 アルバム

6位 「うたの☆プリンスさまっ♪ ソロベストアルバム 聖川真斗『HOLY KNIGHT』」 聖川真斗(CV:鈴村健一) アルバム

7位 「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours CLUB CD SET 2019」 Aqours アルバム

8位 「$HUFFLE」 浦島坂田船 アルバム

9位 「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 太刀花ユキノジョウ」 太刀花ユキノジョウ(CV:斉藤壮馬) シングル

10位 「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- マイソングシングルシリーズ 香賀美タイガ」 香賀美タイガ(CV:畠中祐) シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。