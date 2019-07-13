日本野球機構（NPB）は13日、「マイナビオールスター2019」第2戦（13日・阪神甲子園球場）の先発メンバーを発表した。



第1戦を制した全パ・リーグは、前半戦で6勝を挙げているオリックス・バファローズの山岡泰輔投手が先発。対する全セ・リーグは前半戦3完投を含む8勝の読売ジャイアンツの菅野智之投手がマウンドに登り、意地の投球を見せられるか。



野手陣では、パ・リーグ1番に北海道日本ハムファイターズの西川遥輝外野手が入り、4番には前日に続いて埼玉西武ライオンズ・山川穂高内野手が名を連ねた。マスクは福岡ソフトバンクホークスの甲斐拓也捕手が務め、「甲斐キャノン」炸裂にも期待だ。



一方のセ・リーグは、地元の声援を背に阪神タイガースのルーキー・近本光司外野手が1番に抜擢。阪神からは原口文仁捕手、梅野隆太郎捕手と3選手が先発する。東京ヤクルトスワローズの山田哲人内野手、横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智外野手、ホームランダービーを制した広島東洋カープの鈴木誠也外野手による3番～5番は迫力抜群。空中戦で大観衆を喜ばせることができるか。









両リーグスタメン

両リーグ先発メンバーは以下の通り。



＜セ・リーグ＞

1番（中）近本 光司（阪神）

2番（三）高橋 周平（中日）

3番（二）山田 哲人（ヤクルト）

4番（左）筒香 嘉智（DeNA）

5番（右）鈴木 誠也（広島）

6番（一）ホセ・ロペス（DeNA）

7番（指）原口 文仁（阪神）

8番（捕）梅野 隆太郎（阪神）

9番（遊）京田 陽太（中日）

（投）菅野智之（巨人）



＜パ・リーグ＞

1番（中）西川 遥輝（日本ハム）

2番（右）グラシアル（ソフトバンク）

3番（左）吉田 正尚（オリックス）

4番（一）山川 穂高（西武）

5番（指）デスパイネ（ソフトバンク）

6番（三）松田 宣浩（ソフトバンク）

7番（二）銀次（楽天）

8番（捕）甲斐 拓也（ソフトバンク）

9番（遊）源田 壮亮（西武）

（投）山岡 泰輔（オリックス）

