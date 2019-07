アユニ・D & リンリン BiSHに入って「本当の自分を出せた」

BiSHが、7月10日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。7月3日リリースのニューアルバム『CARROTS and STiCKS』にちなみ「○○ and ●●」をテーマにメッセージを募集したところ、『楽しく生きたい and 自己嫌悪』というキーワードが寄せられました。そこで、このリスナー(高1・女性)に直接電話をかけ、メンバーを代表してアユニ・Dさんとリンリンさんがパーソナリティのとーやま校長、あしざわ教頭とともにアドバイスをしました。リスナー:もしもし!アユニ・リンリン:こんばんは~。とーやま校長:早速聞きたいんだけど、どうして『楽しく生きたいand自己嫌悪』なの?リスナー:本当は楽しく生きたいけど、周りの目を気にしすぎて楽しくできないんです。とーやま校長:周りの視線っていうのはクラスメートとか?リスナー:はい。自分は静かなほうなので、笑ってたりうるさくしたときに、周りから「イキってる」と言われるのが気になります。とーやま校長:実際に言われたこともある?リスナー:はい。中3のときに男女4人グループで楽しく過ごしてたんですけど、男女なので「付き合っちゃえばいいよね」って言われたり、冷やかされたりしたことがあります。とーやま校長:そうか。そんな目も気にせず楽しく生きたいけど、それができないことに対して自己嫌悪してしまうってことか。リンリン先生とアユニ先生のお二人は、本当はもっとこうしたいのに、なかなか出来てなかったなぁ、ってことありますか?リンリン:私はずっと学校でおとなしかったので、本当の自分を出せたのはBiSHが初めてです。とーやま校長:なんでBiSHでは本当の自分が出せたんですか?リンリン:周りに本当の自分を受け入れてくれる人がいっぱいいたので、(リスナーも)わいわいできる友達や自分を受け入れてくれる子達と、仲良くしたらいいんじゃないかなって思います。とーやま校長:BiSHのみんなが受け入れてくれるようになったのは、リンリン先生から何かアクションを起こしたりしたからなんですか?リンリン:BiSHに入って皆がだんだん受け入れてくれてるなぁ、って思えて信頼関係が出来始めてからは、自分の行動を楽しいと思えたり、ふざけたり、自由にできるようになりました。とーやま校長:信頼関係は、片方だけじゃ成立しないですよね。(リスナーも)自分から周りの友達に対して信頼しないといけないですよね。アユニ先生は、紫好きの変なやつの話を聞いてどう思いました?アユニ:私も学生のときすごい静かだったんです。高校では喋れる友達もいなくてあまり学校が好きではなかったんですけど、その環境の中で楽しく生きたいって思えているのがすごい立派だなって思います。当時の私は楽しく生きたいとも思えなかったので……。とーやま校長:そう思えてえてるってことが、自分の中で“何かを起こそう”っていう気持ちの表れだと思うから、そうやってずっと思い続けることが大事ですよね。アユニ:そうですね。BiSHの音楽とかを聴いて楽しくなってくれたら嬉しいです。とーやま校長:リンリン先生とアユニ先生の言葉を聞いて、どんなことを思った?リスナー:楽しく過ごしたいって思い続けて、自分から行動していくことができればいいなって思います!とーやま校長:うん。すぐじゃなくて大丈夫だよ。リンリン先生も結構時間かかったでしょ?リンリン:そうですね。とーやま校長:急ぐことも大事だけど、時間がゆっくり流れているところもあるし、そこに任せて行きさえすれば大丈夫!リスナー:はい!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/