古舘春一原作による舞台「ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』」新作公演のメインビジュアルと詳細が発表された。

2019年秋に上演される本作は、「ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』“飛翔”」のタイトルに決定。メインビジュアルには新生烏野のメンバーとして、醍醐虎汰朗扮する日向翔陽、赤名竜之輔扮する影山飛雄、山本涼介扮する月島蛍、織部典成扮する山口忠、鐘ヶ江洸扮する田中龍之介、北澤優駿扮する西谷夕、中谷優心扮する縁下力、長田翔恩扮する木下久志、日向野祥扮する澤村大地、一ノ瀬竜扮する菅原孝支、福田侑哉扮する東峰旭の11名が集結した。

また本作に青葉城西高校の金田一勇太郎役で坂本康太、国見英役で神田聖司が出演することも明らかに。さらに白鳥沢学園高校の天童覚役で加藤健、白布賢二郎役で佐藤信長、五色工役で菊池修司、鷲匠鍛治役で川下大洋、伊達工業高校の青根高伸役で新井將、二口堅治役で木村敦、作並浩輔役で廣野凌大、黄金川貫至役で羽富琉偉が参加することも告知された。

そのほか烏野高校マネージャーの清水潔子役は大久保聡美、谷地仁花役は山本樹里、顧問の武田一鉄役は鎌苅健太、コーチの烏養繋心役は小笠原健が担当。今作から登場する新キャラクターの佐久早聖臣役はつわぶき峻、星海光来役は輝山立、宮侑役は松島勇之介が演じる。

週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載中の「ハイキュー!!」を舞台化した「ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』」は2015年11月に始動。その後、2016年に再演となる「“頂の景色”」、「“烏野、復活！”」、2017年に「“勝者と敗者”」「“進化の夏”」、2018年に「“はじまりの巨人”」「“最強の場所”」、そして今年4月には音駒高校を主役校とした「“東京の陣”」が上演された。

「ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』“飛翔”」

日程：2019年11月1日（金）～4日（月・振休）

場所：東京都 TOKYO DOME CITY HALL

日程：2019年11月9日（土）～16日（土）

場所：大阪府 メルパルク大阪 ホール

日程：2019年11月22日（金）～24日（日）

場所：宮城県 多賀城市民会館 大ホール

日程：2019年12月6日（金）～15日（日）

場所：東京都 日本青年館ホール

スタッフ

原作：古舘春一「ハイキュー!!」(集英社「週刊少年ジャンプ」連載中)

演出・脚本：ウォーリー木下

音楽：和田俊輔

キャスト

日向翔陽：醍醐虎汰朗



影山飛雄：赤名竜之輔



月島蛍：山本涼介

山口忠：織部典成

田中龍之介：鐘ヶ江洸

西谷夕：北澤優駿

縁下力：中谷優心

木下久志：長田翔恩

澤村大地：日向野祥

菅原孝支：一ノ瀬竜

東峰旭：福田侑哉



烏野高校 マネージャー

清水潔子：大久保聡美

谷地仁花：山本樹里



烏野高校 顧問・コーチ

武田一鉄：鎌苅健太

烏養繋心：小笠原健



青葉城西高校

金田一勇太郎：坂本康太

国見英：神田聖司



白鳥沢学園高校

天童覚：加藤健

白布賢二郎：佐藤信長

五色工：菊池修司



鷲匠鍛治：川下大洋



伊達工業高校

青根高伸：新井將

二口堅治：木村敦

作並浩輔：廣野凌大

黄金川貫至：羽富琉偉



井闥山学院高校

佐久早聖臣：つわぶき峻



鴎台高校

星海光来：輝山立



稲荷崎高校

宮侑：松島勇之介

(c)古舘春一／集英社・ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」製作委員会