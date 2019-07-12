8月7日にリリースされるDA PUMPのニューシングル「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」の収録内容が発表された。
シングルには映画「劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer」の主題歌で、サビのダンス「バイーンダンス」が話題を呼んでいる表題曲、カップリング曲「小さな会釈」が収められる。また本作はオリジナルグッズ、DVDがそれぞれ付属する初回限定盤が3種、CDのみの通常盤が用意され、DVDには表題曲のミュージックビデオなどが収録される。ジャケットには、アメリカ・ニューヨークのタイムズスクエアで“バイーン”ポーズを決めるメンバーの写真が使用されている。
またDA PUMPは10月から12月にかけてライブツアー「LIVE DA PUMP TOUR 2019」を行う。チケットの先行予約は7月26日までオフィシャルファンクラブ「DPC」で実施中。
DA PUMP「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」収録内容
初回限定盤（CD+チェンジングバイーンッジミラー+ブックレット）CD
01. P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～
02. 小さな会釈
初回限定盤（CD+DVD）CD
01. P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～
02. 小さな会釈
03. P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～（Instrumental）
04. 小さな会釈（Instrumental）
01. P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～ Music Video
02. P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～ Music Video Shooting at NEW YORK
初回限定盤（CD+DVD）CD
01. P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～
02. 小さな会釈
03. P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～（Instrumental）
04. 小さな会釈（Instrumental）
01. P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～ Music Video
02. P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～ Dance Edit Version
03. P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～ Music Video「劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer」Version
通常盤（CD ONLY）CD
01. P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～
02. 小さな会釈
03. P.A.R.T.Y. ～Sunset "PARTY" mix～
04. P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～（Instrumental）
05. 小さな会釈（Instrumental）
LIVE DA PUMP TOUR 2019
2019年10月19日（土）千葉県 市原市市民会館 大ホール
2019年10月22日（火・祝）愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール
2019年10月24日（木）東京都 東京国際フォーラム ホールA
2019年10月28日（月）福岡県 福岡サンパレス ホテル＆ホール
2019年10月29日（火）福岡県 福岡サンパレス ホテル＆ホール
2019年11月6日（水）神奈川県 神奈川県民ホール
2019年11月7日（木）神奈川県 神奈川県民ホール
2019年11月10日（日）静岡県 アクトシティ浜松 大ホール
2019年11月11日（月）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2019年11月15日（金）宮城県 東京エレクトロンホール宮城
2019年11月19日（火）広島県 上野学園ホール 大ホール
2019年11月20日（水）香川県 レクザムホール（香川県県民ホール）
2019年11月24日（日）石川県 本多の森ホール
2019年11月29日（金）北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru
2019年11月30日（土）北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru
2019年12月5日（木）新潟県 新潟県民会館 大ホール
2019年12月12日（木）大阪府 オリックス劇場
2019年12月13日（金）大阪府 オリックス劇場
2019年12月22日（日）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2019年12月23日（月）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール