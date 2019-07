内田珠鈴、初の自主企画イベントで写真展「光の中を泳ぐ」を開催

内田珠鈴が初の自主企画リリースイベント「SHURI UCHIDA "Swim into the light" EP Release Party supported by BCL Wanna swim into the light?」の中で今作のEP『光の中を泳ぐ』をテーマに、内田自身が撮影していた写真を同会場WALL&WALLで展示することを明らかにした。



現在自身のInstagramで公開している写真は夜の渋谷の中で、光をハントした作品を公開している。今作のEPの世界観を拡張したような世界観で今内田自身が拠点としている場所で再編集する形でカメラに向き合い撮影した作品となっている。また、イベント当日のゲストには、サウンドプロデュースのCity Your Cityも参加が決定している他、先着でタピオカドリンクのプレゼント、学生は学生証の提示でドリンク代のみで入場可能になるなど内容盛り沢山となっている。その他の企画は、不定期に行われるインスタライブやYouTube Liveでも公表されており、本日も20時からのインスタライブとYouTube Liveで8月4日の自主企画イベントの内容を公表する。





<ライブ情報>



SHURI UCHIDA "Swim into the light" EP Release Party supported by BCL

「Wanna swim into the light? - みんなで光の中を泳いでみませんか?」



2019年8月4日(日)WALL&WALL

時間:OPEN12:00 / START12:30



ACT:内田珠鈴

GUEST:City Your City



チケット:前売り2500円 / 当日3000円 +1D

*学生は無料(ドリンク代のみ必要)



チケット発売中: ローチケ・Lコード:75914

URL:https://l-tike.com/uchidashuri/



内田珠鈴HP:https://www.uchida-shuri.com