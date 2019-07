LiSA 誕生日を迎えて「今年の目標は？」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。6月24日の誕生日を祝うリスナーのメッセージを紹介し、この1年の目標として『“緊張するとロボットみたいになっちゃう”ことをどうにかしたい』と語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」7月8日(月)放送分)これは、リスナーから届いた『今年の目標は何ですか』という質問に答えたもの。先日、SEKAI NO OWARIのライブを観に行った際、「とても良かったです」と挨拶したかったものの、緊張して全く言えなかったとのこと。LiSAによると、「あ、LiSAと申します」、「あ、知ってます!」、「あ、すいません! えっと、あ……えーっと……これ、甘いものなんですけど、よかったら食べてください……!」というロボットのようなやり取りがあったそう。「みんながサイン会に来てくれて一生懸命喋ってくれる気持ちが、めちゃくちゃ分かります!」とファンに共感する場面もありました。また、よく言っている目標には『ゴールデンレトリーバーみたいにどっしりと歩く』もあるというLiSA。「ゴールデンレトリーバーってなんか優しそうじゃない? キャンキャン吠えないでしょ? う~ん、とにかくどっしりした人になるってことです!」とコメントしながらも、「伝わりづらいよね」と苦笑。さらに「もうひとつありました」と、今年の目標に「姿勢を正しくする」も追加。「姿勢がいい人って説得力あるじゃないですか。そういう大人になりたいなと思います!」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/