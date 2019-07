BiSH モモコグミカンパニー&ハシヤスメ・アツコ 恋愛相談にアドバイス

BiSHが、7月10日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。7月3日リリースのニューアルバム『CARROTS and STiCKS』にちなみ、パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭とともに、「○○ and ●●」をテーマにリスナーの相談に乗りました。今回取り上げるのは、高2の女子リスナーから届いた『中学時代に付き合っていた彼氏をまた好きになったけど、振った手前今さら告白する勇気がない』という「勇気 and 後悔」のお悩み。今は別の高校に通っているのですが、相手の学校で行われた文化祭に行った際に再会し、それ以来LINEなどで連絡を取り合っているとのことです。この相談には、メンバーを代表してモモコグミカンパニーさん(モモカン)とハシヤスメ・アツコさんがアドバイスを行いました。とーやま校長:この2人の組み合わせって、これまでもあったんですか?ハシヤスメ:ありますね!モモカン:結構うちらは仲良しこよしだよね。ハシヤスメさんがなんか変なことを言うとみんな敵のような顔をするんですけど、モモコだけはアツコさんの味方です!――リスナーに直接電話とーやま校長:もしもし! 書き込み読ませてもらったけど、中学時代になんで(自分から)振ることになったの?リスナー:高校が離れてしまうので、私の会いたい気持ちが大きくなると相手に負担をかけると思ったんです。あと、向こうがすごく頭のいい高校に入ったので、会いたいって言っちゃうと重くなったり勉強の邪魔になるかなと思って、それなら別れたほうがいいと思って別れちゃいました。とーやま校長:でも、もう一度あのときの関係に戻りたいって気持ちがある?リスナー:はい。ハシヤスメ:お互い嫌いになって別れたわけじゃないじゃん。嫌いじゃないなら、全然まだまだいける気がするよ。とーやま校長:すでにLINEとかでやり取りをしていますけど、これからどうやって距離を詰めていくべきだと思いますか?モモカン:私だったら、会っても微妙な感じになる気がするんですよ。電話で本心を言っちゃうとか。ハシヤスメ:電話か~。モモカン:もしダメだったとしても、会ってないからそこまでダメージを負わないと思うんです。会っちゃうと、友達なのか何なのか……ってなっちゃう気がする。とーやま校長:ハシヤスメ先生だったらどうしますか?ハシヤスメ:私だったら「会おうよ」って言って一回目の段階で会って、『実は、あなたのためを思ってちょっと自分から別れようって言ったけど、会ってみてやっぱり好きだっていうのが分かったからもう1回やり直さない?』って言うかもしれない。モモカン:「あなたのためを思って」って、「知らねーよ!」ってならない?(笑)。ハシヤスメ:言い方がちょっと悪かったけど(笑)。とーやま校長:モモカン先生もハシヤスメ先生も、どんな形であれ今思っている気持ちは届けないと、っていうのは一緒ですよね。モモカン:そうしないと、ずっとモヤモヤが続いていっちゃう気がするんですよね。ハシヤスメ:後悔するくらいだったら、一度言ってみたほうがいいんじゃないのかなって思う。私ならたぶん言うと思う。私は後悔ばっかの人生だったし(笑)。とーやま校長:うん!(リスナーに)やっぱり勇気が欲しいよね?リスナー:はい!とーやま校長:BiSH先生から何か渡してあげることってできますか?ハシヤスメ:曲を送りたいと思います!とーやま校長:これだ!リスナー:はい!とーやま校長:この曲には、どのような想いを乗せてくれますか?モモカン:この曲はBiSHのニューアルバムの中に入っている、アイナ・ジ・エンド作詞の新曲なんですけど、「今までのこと、全部ごめん。これから新しく築いて行こうよ」っていう、ケンカとか複雑なことがあった二人の仲をもう一度築いて行こうっていうストレートな歌になっているんです。なので、ぴったりかなって思います!ここで、とーやま校長が「この曲がオマエの元に飛んで行くから、しっかり受け止めろ!」とリスナーに伝え『CAN YOU??』をオンエア。この一連のやり取りを聴いていたセントチヒロ・チッチさんとアイナ・ジ・エンドさんは、普段、恋愛の話をあまりしないモモコグミカンパニーさんとハシヤスメ・アツコさんのアドバイスに「二人のことをドキドキしながら見てた。そういう(恋愛の)話を聞けて嬉しかったですね」と話していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/