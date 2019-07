フジロック出演のSSW、ジェイ・ソムのニューアルバムが日本先行リリース

米カリフォルニア州オークランド出身のシンガーソングライター、ジェイ・ソムのニューアルバム『アナック・コ』が8月21日に日本先行リリースされることが明らかになった。



ジェイ・ソムは1994年生まれのフィリピン系アメリカ人シンガーソングライター、メリーナ・ドゥテルテによるソロ・プロジェクト。2017年にリリースされたデビュー作『エヴリバディ・ワークス』はPitchforkで8.6の高得点を獲得しており、ミツキやジャパニーズ・ブレックファストらとツアーを共にするなど、インディー・ロックリスナーを中心に人気を集めている。







このたび発表されたニューアルバムのタイトル『アナック・コ』は、タガログ語で「自分の子供(我が子・私の分身)」を表すそうで、本作についてメリーナは「変わるために、人は数えきれないほどの失敗をしなければいけない」とコメントしている。レコーディングはお馴染みのツアーメンバーと共に進められ、リード・シングル「Superbike」はコクトー・ツインズやピクシーズにも通じるサウンドだとして大きな反響を呼んだ。



また、ジェイ・ソムはフジロックフェスティバルに出演するため早くも初来日が決定。7月27日のRED MARQUEEに登場する。





<リリース情報>







ジェイ・ソム

『アナック・コ』

発売日:2019年08月21日

価格:¥2,400+tax

発売元:Tugboat Records Inc.

解説/歌詞/対訳/ボーナス・トラック追加収録



=収録曲=

1. If You Want It

2. Superbike

3. Peace Out

4. Devotion

5. Nighttime Drive

6. Tenderness

7. Anak Ko

8. Crown

9. Get Well

10. Simple (bonus track for Japan)



<来日公演情報>







FUJI ROCK FESTIVAL19

期間:2019年7月26日(金)27日(土)28日(日)

会場:新潟県 湯沢町 苗場スキー場