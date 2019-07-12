バンダイナムコグループから生まれたアイドルが多数出演するライブイベント「バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル」が、10月19日、20日の2日間に渡って東京・東京ドームで開催される。

本イベントの出演者には、「アイドルマスター」シリーズの765プロオールスターズをはじめ、「シンデレラガールズ」「SideM」や、「ラブライブ！サンシャイン!!」「アイカツ！」シリーズから誕生したアイドルをなどをラインナップ。さらに「テイルズ オブ」シリーズ、「コードギアス 反逆のルルーシュ」シリーズのテーマソング・主題歌を担当するアーティストからDo As InfinityやFLOWなどの出演も発表され、バンダイナムコグループが展開するIPの垣根を超えたイベントになる予定だ。

なお本イベントのチケット先行抽選申込は、バンダイナムコエンターテインメントの公式サイト・アソビストアの会員先行で、7月29日まで受付中。出演者の詳細なラインナップは記事末のリストで確認を。

「バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル」

日程：2019年10月19日（土）、20日（日）

会場：東京都 東京ドーム

10月19日（土）

ニュージェネレーションズ：大橋彩香（島村卯月役）、福原綾香（渋谷凛役）、原紗友里（本田未央役）

レイジーレイジー：藍原ことみ（一ノ瀬志希役）、高野麻美（宮本フレデリカ役）

羽衣小町：立花理香（小早川紗枝役）、ルゥティン（塩見周子役）

「U149」より：今井麻夏（佐々木千枝役）、春瀬なつみ（龍崎薫役）、小市眞琴（結城晴役）、佐藤亜美菜（橘ありす役）

中村繪里子（天海春香役）、今井麻美（如月千早役）、平田宏美（菊地真役) 、沼倉愛美（我那覇 響役）、Machico（伊吹翼役）、郁原ゆう（エミリースチュアート役）愛美（ジュリア役）、渡部恵子（周防桃子役）、渡部優衣（横山奈緒役）、諏訪彩花（徳川まつり役）、末柄里恵（豊川風花役）、浜崎奈々（福田のり子役）戸田めぐみ（舞浜歩役）、村川梨衣（松田亜利沙役）

DRAMATIC STARS：仲村宗悟（天道輝役）

Jupiter：寺島拓篤（天ヶ瀬冬馬役）、神原大地（伊集院北斗役）、松岡禎丞（御手洗翔太役）

W：菊池勇成（蒼井悠介役）

FRAME：熊谷健太郎（握野英雄役）、濱健人（木村龍役）、増元拓也（信玄誠司役）

High×Joker：白井悠介（若里春名役）

神速一魂：益山武明（紅井朱雀役）、深町寿成（黒野玄武役）

もふもふえん：古畑恵介（橘志狼役）

S.E.M：伊東健人（硲道夫役）

THE 虎牙道：小松昌平（牙崎漣役）

Legenders：笠間淳（葛之葉雨彦役）

Every Little Thing

Do As Infinity

BONNIE PINK

FLOW

FLOW

ほか

小野坂昌也（『テイルズ オブ シンフォニア』ゼロス・ワイルダー役）

仲村宗悟（『アイドルマスター SideM』天道輝役）

10月20日（日）

中村繪里子（天海春香役）、今井麻美（如月千早役）、仁後真耶子（高槻やよい役）、若林直美（秋月律子役）、たかはし智秋（三浦あずさ役）、釘宮理恵（水瀬伊織役）、平田宏美（菊地真役）、長谷川明子（星井美希役）、沼倉愛美（我那覇響役）

LiPPS：藍原ことみ（一ノ瀬志希役）、飯田友子（速水奏役）、高野麻美（宮本フレデリカ役）、佳村はるか（城ヶ崎美嘉役）、ルゥティン（塩見周子役）

individuals：朝井彩加（早坂美玲役）、高橋花林（森久保乃々役）、松田颯水（星輝子役）

HappyHappyTwin：五十嵐裕美（双葉杏役）、松嵜麗（諸星きらり役）

＊（Asterisk）：青木瑠璃子（多田李衣菜役）、高森奈津美（前川みく役）

閃光☆HANABI団：駒形友梨（高山紗代子役）、上田麗奈（高坂海美役）、浜崎奈々（福田のり子役）、渡部優衣（横山奈緒役）、大関英里（佐竹美奈子役）

D/Zeal：愛美（ジュリア役）、田所あずさ（最上静香役）

4 Luxury：香里有佐（桜守歌織役）、末柄里恵（豊川風花役）、平山笑美（北上麗花役）、高橋未奈美（馬場このみ役）

イルミネーションスターズ：関根瞳（櫻木真乃役）、近藤玲奈（風野灯織役）、峯田茉優（八宮めぐる役）

アンティーカ：礒部花凜（月岡恋鐘役）、菅沼千紗（田中摩美々役）、八巻アンナ（白瀬咲耶役）、成海瑠奈（三峰結華役）、結名美月（幽谷霧子役）

放課後クライマックスガールズ：河野ひより（小宮果穂役）、白石晴香（園田智代子役）、永井真里子（西城樹里役）、丸岡和佳奈（杜野凛世役）、涼本あきほ（有栖川夏葉役）

アルストロメリア：黒木ほの香（大崎甘奈役）、前川涼子（大崎甜花役）、芝崎典子（桑山千雪役）

ストレイライト：田中有紀（芹沢あさひ役）、幸村恵理（黛冬優子役）、北原沙弥香（和泉愛依役）

アイカツ！：霧島若歌、遠藤瑠香

アイカツスターズ！：堀越せな

アイカツフレンズ！：松永あかね（友希あいね役）、木戸衣吹（湊みお役）

Guilty Kiss：逢田梨香子（桜内梨子役）、小林愛香（津島善子役）、鈴木愛奈（小原鞠莉役）

ほか

中村繪里子（『アイドルマスター』天海春香役）

松嵜麗（『アイドルマスター シンデレラガールズ』諸星きらり役）

※高野麻美の高ははしご高が正式表記