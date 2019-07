アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」のキャストによるユニット「Aqours(アクア)」が、7月13日に放送されるTBSの音楽特番「音楽の日2019」に出演することが分かった。声優で歌手の内田雄馬さん、水樹奈々さん、歌手の藍井エイルさんも出演する。

「音楽の日」は、2011年にスタートした特番。9回目となる今回は「汗」がテーマで、中居正広さんと同局の安住紳一郎アナウンサーがMCを務める。第1部が13日午後2時~同9時54分、第2部が同日午後23時45分~14日午前5時に放送。

◇出演者(敬称略)

AI▽IZ*ONE▽藍井エイル▽Aqours▽麻倉未稀▽足立佳奈▽嵐▽アリス▽E-girls▽家入レオ▽石川さゆり▽伊原六花▽内田雄馬▽ウルフルズ▽AKB48▽HY▽A.B.C-Z▽STU48▽エドガー・サリヴァン▽エレファントカシマシ▽尾崎裕哉▽Only this time▽甲斐バンド▽KAT-TUN▽岸谷香▽Kis-My-Ft2▽木村カエラ▽KinKi Kids▽King & Prince▽倉木麻衣▽GLAY▽KREVA▽CHEMISTRY▽欅坂46▽倖田來未▽ゴールデンボンバー▽ゴスペラーズ▽Saucy Dog▽ザ・コインロッカーズ▽The Super Ball▽THE RAMPAGE from EXILE TRIBE▽三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE▽サンプラザ中野くん▽椎名林檎▽SEAMO▽GENERATIONS from EXILE TRIBE▽SHISHAMO▽s**t kingz▽島津亜矢▽ジャニーズWEST▽Superfly▽スカイピース▽鈴木愛理▽鈴木雅之▽Snow Man/ジャニーズJr.▽Sexy Zone▽世良公則▽DA PUMP▽Chuning Candy▽TUBE▽D-51▽徳永ゆうき▽DRUM TAO▽中川翔子▽長渕剛▽西川貴教▽NEWS▽nobodyknows+▽乃木坂46▽HiHi Jets/ジャニーズJr.▽HOWL BE QUIET▽Perfume▽BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE▽HAN-KUN▽氷川きよし▽一青窈▽日向坂46▽ファンキー加藤▽V6▽フェアリーズ▽BLUE ENCOUNT▽BREAKERZ▽フレンズ▽FLOW▽ふわふわ▽Hey! Say! JUMP▽ポルノグラフィティ▽MAX▽眉村ちあき▽三浦大知▽三浦祐太朗▽水樹奈々▽宮本浩次▽milet▽miwa▽モーニング娘。’19▽森山直太朗▽山本彩▽UNIONE▽よよか▽Little Glee Monster▽緑黄色社会▽渡辺美里▽wacci▽WANIMA