女子サッカー米代表、凱旋パレードに駆けつけた人々（写真ギャラリー）

サッカー女子W杯で4度目の優勝を果たしたアメリカ代表の面々が、現地時間10日にニューヨークで凱旋パレードを行った。パレードには数万人の市民らが集まり、勝利を祝った。ローリングストーン誌ではパレードに集まった人々の様子を捉えた。





・ガールズ大集合

ニュージャージーからお祝いに駆け付けたブリジット・ニコルソン、エレナ・ニコルソン、エリ・スクラー。「彼女たちは私たちみんなが目指すお手本だわ」と13歳のエレナ。





・4度目の優勝、さらにその次も

ニューヨーク州イサカからやってきたヘイリー・シアレス、セイジ・ギャリソン、ケネディー・ヘイシェル。「私たち、2015年にはカナダのワールドカップに行ったのよ。最近学校を卒業したばかりで、お祝いしたかったし、チームを称えようと思ってイサカから車を飛ばしてきたってわけ」と、17歳のヘイシェル。「それに、私って思い立ったら即行動するタイプなの」 21歳のシアレスは憧れの選手を一目見たかったそうだ。「私たちもずっとサッカーをやってて、最初のころから彼女たちが目標だった」

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・祝わずにはいられない

エリザ・スミスとシャノン・プルジンスキーはコネチカット州ビーコンフォールズからはるばるニューヨークへやってきた。「今年のワールドカップは前回大会よりもずっと意義深いと思う」と18歳のスミス。「メーガン・ラピノーが大好き。賃金格差や賃金平等に対する選手たちの立ち位置もね。女性たちをものすごく勇気づけてくれる」。長年のサッカーファンだという18歳のプルジンスキーは「3歳でサッカーを始めてからずっと応援しているの。彼女たちは本当に人々の鏡だわ」

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・女性が女性を支える時代

「このイベントは、互いに支え合う女性たちの象徴だわ」と言うのは、ヴァージニア州フェアファックスからやってきた34歳のソニア・グレン。「今日は有休をもらって来たの。エネルギーがたまらないわね」

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・使命を胸に

教会仲間と一緒にカンザスシティからやってきた15歳のアレックス・ロナ。「私も女性の賃金平等に賛成です」

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・より良い世界へ

「これは、より平等な社会へ向けて世界が前進していることの現れだ」というのはサンフランシスコからやってきた62歳のロン・ラズ。「希望にあふれた、最初の一歩だよ」

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・目が離せない

「私自身5歳のころからずっとサッカーをやっていて、子供たちもサッカーをやっているから、ぜひともここに連れて来たかったの」と、ニュージャージー州グレンロックからやってきた42歳のベス・コールトラップ。「子供たちには、自分たちが女性の権利の一部なんだと感じてほしい」

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・親の誇り

「選手たちをこんなに間近で、生で見られるなんて本当に最高!」というのは、17歳の娘と一緒にアトランタシティから電車でやってきた47歳のミシェル・シュレイナー。「何年もずっとTVで応援してきたけど、今日はここに来れて本当にうれしい」

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・ファンもファンタスティック

「サッカーの大ファンなの。フランスには行けなかったから、絶対ここに来なきゃって」と言うのは24歳のニコル・バロス。同じく24歳の友人ダラ・クーパーも応援に駆け付けた。「私はワールドカップの時ぐらいしかサッカーは見ないけど、でも女性の地位向上には大賛成だから、絶対行くべきだと思ったの」

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・性平等

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・愛国心とともに

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・次世代のスターたち

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・賃金平等

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・世界王者たち

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・メーガン・ラピノー、アリー・ロング、アレックス・モーガン

ワールドカップ優勝チームのメンバー

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・大盛り上がりのサッカーファン

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone





・ニューヨーク市長も登場

Photo by Gretchen Robinette for Rolling Stone