「避難指示」でも働く日本人…若新雄純が警鐘「休んで損したと思わない社会を」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。7月4日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「自然災害における避難指示」について取り上げました。梅雨前線が活発化した影響で、九州南部を中心に激しい雨が降り続きました。気象庁は7月2日(火)、3日(水)と続けて、異例の緊急記者会見を開き「激しい雨が降ると避難が難しくなることがある。自らの命は自らで守るという意識で特別警報の発表を待たず、早めの避難をしてほしい」などと呼びかけました。大雨で川の水位が上がっている映像など、現地の様子を伝えるニュースを観ていたと言う若新。鹿児島市は、市内全域(約59万5,000人)に避難指示(避難勧告よりも危険が切迫しているときに出される避難情報)を発令しましたが、避難所に避難した市民はほんのごくわずか。ニュース番組の現地レポートのなかには“多くの人が避難することなく働いている”という情報もあったとか。若新は「今回あらためて感じたのは、“避難指示”には強制力がないので、結局みんな仕事を休めないんだなって。国が指示して役所が避難所を開設しても、会社が休みにならなきゃ意味がない。共働きの家庭の場合は、(休校で自宅にいる)子どもたちは結局どこにも避難できず、家で親を待っているしかない」と指摘。続けて、「日本人の多くは、周りが避難し始めたらなら、“自分だけ家にいるのはヤバい”と思って避難すると思う。逆に、今回のように“みんな避難していないから、いいや”と思ってみんな会社や家にいて、お互いに声をかけ合わず生き埋めになってしまった悲劇を避けられなかった」とも。日本は自然災害が多い国のため、今後も、今回のように避難指示が発令されるケースが頻繁にあるだろうとし、「会社は(従業員を避難させず)仕事を続けていても罰則がない。避難指示が出たときに、みんなが勇気を持って自分の仕事を休めるかどうか。休んで損したと思わないで済む社会をつくれるかどうか」と提起します。さらに、「避難指示が出たら、(仕事を)休みにして避難するという癖をつけておかないと、日本の自然災害の多さと向き合っていけないのでは」と主張。パーソナリティの市川美絵から「生放送のときに避難指示が出たら?」と問われると、若新は「やっぱり、仕事に穴をあけたくないと思って(スタジオに)来ちゃうでしょうね(笑)」と答えつつ、「みなさん、どうすれば休めますかね?」と投げかけます。最後に、避難指示が発令されたら「たった1つの悲劇もうまないようにするには、積極的に(仕事を)休める会社経営をするべきだと思うし、大したことがなかったとしても、休んだことをお互いに責めず、勇気を持ってみんなで避難できる社会をつくっていくべきだと感じた」と話していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286