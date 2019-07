明るみに出た“闇営業” 若新雄純が仕事の「自由と責任」を解説

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。6月27日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、所属事務所を通さず直接仕事を受ける“闇営業問題”について取り上げました。芸能プロダクション・吉本興業は、反社会的勢力のパーティーに芸人仲間を仲介したとして、お笑いコンビ・カラテカの入江慎也さんを契約解除しました。さらには、パーティーに参加していた宮迫博之さん(雨上がり決死隊)や田村亮さん(ロンドンブーツ1号2号)ら複数の芸人に謹慎処分を下しました。騒動はこれだけに止まらず、2016年に指定暴力団幹部の誕生日会に出席していたことが報じられたスリムクラブと2700は無期限謹慎処分になるなど、さらなる波紋を広げています。若新は、所属事務所を通さずに仕事をするという意味での「“闇営業”が問題の本質ではない」と言います。あくまで、所属している本人と対事務所との問題であって、「会社がオーケーなのであれば、直接の営業そのものは構わない」とし、「誰を相手に営業をしたのかが問題」だと指摘します(※一部報道では、反社会的勢力と関わり仕事することを”闇営業”と定義していますが、ここではあくまで、事務所を通さない直接の営業活動のことを指しています)。若新は「全ての芸能事務所がそうではない」と前置きしたうえで、「所属事務所からのお給料だけでは生活ができない人がいっぱいいて、“知り合いの社長に頼まれて”とか“知り合いのパーティーで”など、自分で仕事を取ってきて、自分でやる分には、副業的な感じで(事務所を通さず直接営業するという意味での)闇営業が黙認されてきた部分もある」と側面について触れます。現に若新自身、「知り合いに誘われて参加した経営者の誕生日会などで、何度も闇営業を見たことがある」と断言。「報酬の申告をちゃんとすれば、それ自体は“問題ではない”と言うと変ですけど、所属している事務所が『闇営業をやめろ!』という権利はあるし、それはあくまで対事務所と本人の契約や信頼関係の問題」と強調します。今回、ここまで世間を騒がせているのは、「所属事務所を通さない営業のなかに、反社会的勢力の人や詐欺グループの関係者がいたことが次々と明らかになったから」と指摘。さらには、「会社を通した契約であれば、誰と仕事をするかは会社の責任だから会社が守ってくれる。だから、何でもかんでも会社に所属して働くのは窮屈なことばかりではなくて、その人の仕事や契約関係を守るという意味合いもある」とも。とはいえ、働き方改革が進むなか、「これから先、芸人さんだけでなく、いろいろな人が、自分が所属している会社とは関係なく、個人で直接仕事をもらうケースが増えていくと思う」と推測します。働き方が多様化し、自由度は増す一方で、「自分で自由に働くには、自分で責任を持って契約をしなければならない。フリーランスで仕事をしている人が、みんなすぐに反社会的勢力と関わりを持ってしまうということはないかもしれないけど、仮に相手が犯罪組織だったりした場合、知らなかったとしても責任を問われてしまうし、詐欺などに巻き込まれることも増えるのでは」と案じます。最後に、今回の一連の騒動について「闇営業であっても、自分の責任でちゃんと営業の相手を見極めて選別できていれば良かったが、表向きは普通の会社や経営者を装っている反社会的勢力はたくさんあって、それはなかなか難しい。一筋縄ではいかない問題だと思う」と締めくくりました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286