BiSH『CARROTS and STiCKS』は「最大限を出し切ったと思えるアルバム」

BiSHが、7月10日放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、3日にリリースされたニューアルバム『CARROTS and STiCKS』や、今後のライブについて聞きました。――メジャー3rdアルバム『CARROTS and STiCKS』リリースとーやま校長:『CARROTS and STiCKS』は、飴と鞭という意味なんですね。アメトムチプロジェクトでは、様々なことを仕掛けまくっていたじゃないですか。あの仕掛けたちは、今までで最大規模ですか?セントチヒロ・チッチ:そうですね。プロジェクトは3ヵ月に亘ってやっていたし、渋谷駅の地下にジャケットの広告を載せたりしていましたね。とーやま校長:299円でアルバムを発売して、聴いてみたら「誰が歌ってんだ!」ってなったりとか……。(6月12日に、松隈ケンタさんと渡辺淳之介さんによるbeat mints boyzが歌うFAKE盤『BiSH CARROTS and STiCKS??』を299円で発売)ハシヤスメ・アツコ:性別が違いましたもんね(笑)。チッチ:「なんか、おじさんの声がする……」って(笑)。とーやま校長:みんなの期待が上がりきっていた中、7月3日に放たれたアルバム。カッコいいのは当然のこととして、攻撃力も突破力も包容力もあるじゃないですか。BiSHの中での最大値をどのジャンルでも叩き出しているなというのが、最初の感想でしたね!BiSH:ありがとうございます!チッチ:BiSHとしても、最大限を出し切ったと思えるアルバムが出来たので、そう思ってくれるのは嬉しいですね!あしざわ教頭:本当に振り幅がすごすぎて! 地形が歪んでいるような、すごい登り坂で高い所に行ったと思ったら、今度はめちゃくちゃ低い所に行ったり。「こんな気持ちになるのか……」っていうときもあるんだけど、汚いものを見ないと綺麗なものって分からないと思うから、僕は「I am me.」が本当に綺麗に見えて。その景色を観られた瞬間の喜びとかが味わえるのがこのアルバムなのかな、って思って聴かせていただきました。BiSH:ありがとうございます!とーやま校長:モモカン先生にとっては、どのようなアルバムになりましたか?モモコグミカンパニー:全部新曲なんですよ。それでいて、何か入ってくるんですよね。メンバーが作詞している曲とかもあったりして、全部新曲なのに14曲全部ジャンルが違う。けどBiSHっていう、すごい面白いアルバムとなりました。とーやま校長:面白いし、また新しいところに進んでいる感もビリビリありますね!――7月16日にセントチヒロ・チッチが手がけるイベント『THAT is YOUTH!!!!FES』をZepp Tokyoで開催とーやま校長:これはチッチ先生が、大好きなバンドに自らオファーしたんですよね? eastern youthなんて、チッチ先生が生まれる前から活動していたわけですよ。ずっと好きだったんですか?チッチ:はい! 学生の時から『生き抜け!』という力をもらってきたバンドなんです。とーやま校長:直筆の手紙を書いたんですよね?チッチ:お会いしたことがなかったので、想いを届けたくて手紙を書きました。とーやま校長:そして、リーガルリリーも出演されるということですが、チッチ先生はリーガルリリーと仲が良いんですよね。あとGEZANは……俺、この間、恵比寿リキッドルームで初めてGEZANのライブを観たんです。そこでバチコンやられました!チッチ:やられったっしょ!とーやま校長:音のデカさとか、言葉とか佇まいとか、纏っているものが凄すぎた!チッチ:そうですよね。その感覚を来た人に味わって欲しいんですよ!とーやま校長:更にそこにBiSH先生も登場されるわけで。日程が迫っていますけど、どんなライブか改めて聞かせてください!チッチ:私は、音楽に飛び込んで欲しいなって気持ちが強いんです。若い子には特にそういう気持ちをちゃんと強く持って欲しくて、今回キャッシュバック制度も設けました!とーやま校長:チッチ先生の希望で、18歳未満の観客を対象に、3,000円ものキャッシュバックも行うと!チッチ:一人だったり、学生だからって迷っている人がいたら、この日は飛び込んで来てほしいなっていう気持ちです!――10月からは、全国ホールツアー「NEW HATEFUL KiND TOUR」がスタートとーやま校長:ホールツアーって今までもありましたか?チッチ:やってました。でも、バンドセットは初めてです。とーやま校長:こんなツアーにしたいっていう意気込みはありますか?アイナ・ジ・エンド:今までで一番長いツアー(全国20箇所24公演)だし、初めてのバンドでホールってことで未知数すぎるんですけど。一歩一歩が成長のチャンスだと思って、(ファイナルの)NHKホールは、一回り大きくなったBiSHで帰って来たいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/