7月13日(土)14時から生放送される『音楽の日2019』(TBS系)の出演アーティスト全105組が決定。また、特別企画の出演アーティストによるメドレーの詳細も発表された。



2011年に発生した東日本大震災を受け、音楽・歌の力で日本に元気を届けるべくスタートした同番組。9回目となる今年のテーマは「汗」。夢のために、誰かのために、みんなのために、日本各地で汗をかいて頑張る人々を歌で応援する。総合司会を中居正広と安住紳一郎(TBSアナウンサー)が務める。



メドレー企画の詳細は以下の通り。



【SPカバーメドレー】

豪華アーティストが名曲を全力でカバー。氷川きよしが「天体観測」を、NEWSが「小さな恋のうた」など他多数の楽曲を予定。



【胸熱一気メドレー】

日本人なら誰もが“聴くと胸が熱くなる”名曲をメドレーで披露。ウルフルズ「ガッツだぜ!!」、GLAY「SOUL LOVE」、TUBE「あー夏休み」など他多数の楽曲を予定。



【レジェンドメドレー】

アリス、甲斐バンド、世良公則が、アノ大ヒット曲を歌唱。



【Little Glee Monsterアカペラカバーメドレー】

Little Glee Monsterが影響を受けた楽曲をアカペラでカバー。唯一無二のハーモニーを披露する。



そして、今年のテーマ「汗」とこの夏にぴったりの「ノンストップ灼熱うたリレー」と「夏うた全力カバーリレー」なども。「ノンストップ灼熱うたリレー」は、倖田來未の代表曲「キューティーハニー」の歌唱から始まり、CHEMISTRYやHY、SHISHAMOなどが、自身の大ヒットソングを熱く歌うコーナーとなっている。



また「夏うた全力カバーリレー」では、日本人なら誰もが知っている夏の歌をAKB48や乃木坂46、E-girlsの鷲尾伶菜、藍井エイル、ゴールデンボンバー、そして人気急上昇中のs**t kingz(シットキングス)などが全力でカバーし、「汗」を流す。



さらに、日本各地の中継先から歌を届ける企画に登場するポルノグラフィティは、故郷の広島県(瀬戸内海のビーチ)で、大ヒット曲「アポロ」「ハネウマライダー」、そして最新曲「VS」を歌う。



【出演アーティスト】(※50音順)

AI、嵐、E-girls、石川さゆり、伊原六花、ウルフルズ、AKB48、A.B.C-Z、エレファントカシマシ、尾崎裕哉、KAT-TUN、岸谷香、Kis-My-Ft2、木村カエラ、KinKi Kids、King&Prince、倉木麻衣、GLAY、欅坂46、椎名林檎、GENERATIONS from EXILE TRIBE、島津亜矢、ジャニーズWEST、Superfly、鈴木雅之、Sexy Zone、DA PUMP、TUBE、NEWS、乃木坂46、Perfume、氷川きよし、ファンキー加藤、V6、Hey!Say!JUMP、三浦大知、Little Glee Monster、渡辺美里、WANIMA



【滝沢秀明プロデュース企画】

Snow Man/ジャニーズJr.(岩本 照・深澤辰哉・ラウール・渡辺翔太・向井康二・阿部亮平・目黒蓮・宮舘涼太・佐久間大介)

HiHi Jets/ジャニーズJr.(高橋優斗・井上瑞稀・橋本 涼・猪狩蒼弥・作間龍斗)



【5元中継合唱】

長渕剛「乾杯」



【中継企画】(※50音順)

麻倉未稀 「ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO」

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 「Yes we are」

一青窈「ハナミズキ」

ポルノグラフィティ「アポロ」「ハネウマライダー」「VS」

森山直太朗 「生きとし生ける物へ」