7月13日にTBSで放送される音楽特番「音楽の日2019」に出演するアーティスト第4弾が解禁された。
同日14時から翌朝5時まで約13時間にわたりオンエアされる「音楽の日2019」。このたび出演が発表された58組のアーティストの中には、「ラブライブ！サンシャイン!!」よりAqours、声優、そしてアーティストとしても活動する内田雄馬、水樹奈々、数々のアニメの主題歌を担当していることでも知られる藍井エイルらが名を連ねた。なおそのほかにも番組には宮野真守がインタビュー出演する。これまでに出演が発表されていたアーティストは記事末のリストにて確認を。
「音楽の日2019」第4弾出演アーティスト
IZ*ONE、藍井エイル、Aqours、足立佳奈、アリス、家入レオ、内田雄馬、HY、STU48、エドガー・サリヴァン、Only this time、甲斐バンド、KREVA、CHEMISTRY、倖田來未、ゴールデンボンバー、ゴスペラーズ、Saucy Dog、ザ・コインロッカーズ、The Super Ball、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、サンプラザ中野くん、SEAMO、SHISHAMO、s**t kingz、スカイピース、鈴木愛理、世良公則、Chuning Candy、D-51、徳永ゆうき、DRUM TAO、中川翔子、西川貴教、nobodyknows+、HOWL BE QUIET、BALLISTIK BOYZ、HAN-KUN、日向坂46、フェアリーズ、BLUE ENCOUNT、BREAKERZ、フレンズ、FLOW、
ふわふわ、MAX、眉村ちあき、三浦祐太朗、水樹奈々、宮本浩次、milet、miwa、モーニング娘。'19、山本彩、UNIONE、よよか、緑黄色社会、wacci
「音楽の日2019」
放送日時：2019年7月13日（土）第1部14:00～21:54、第2部23:45～29:00
放送局：TBS
出演者
総合司会：中居正広、安住紳一郎（TBSアナウンサー）
合唱企画・指揮：ビートたけし
出演アーティスト
AI、嵐、E-girls、石川さゆり、伊原六花、ウルフルズ、AKB48、A.B.C-Z、エレファントカシマシ、尾崎裕哉、KAT-TUN、岸谷香、Kis-My-Ft2、木村カエラ、KinKi Kids、King & Prince、倉木麻衣、GLAY、欅坂46、椎名林檎、GENERATIONS from EXILE TRIBE、島津亜矢、ジャニーズWEST、Superfly、鈴木雅之、Sexy Zone、DA PUMP、TUBE、NEWS、乃木坂46、Perfume、氷川きよし、ファンキー加藤、V6、Hey! Say! JUMP、三浦大知、Little Glee Monster、渡辺美里、WANIMA滝沢秀明プロデュース企画
Snow Man / ジャニーズJr.（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）
HiHi Jets / ジャニーズJr.（高橋優斗、井上瑞稀、橋本涼、猪狩蒼弥、作間龍斗）
長渕剛「乾杯」中継企画
麻倉未稀「ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO」
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Yes we are」
一青窈「ハナミズキ」
ポルノグラフィティ「アポロ」「ハネウマライダー」「VS」
森山直太朗「生きとし生ける物へ」
石原さとみ、大泉洋、黒木華、宮野真守
※高橋優斗の高ははしご高が正式表記。