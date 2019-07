アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの企画展「華京院学園オープンキャンパスプリズムスタァミュージアム」が7月12日から東京アニメセンターin DNPプラザ(東京都新宿区)で開催される。アニメに登場する華京院学園のオープンキャンパスをコンセプトに、歴代プリズムスタァを紹介するプリズムスタァ名鑑のほか、原画やイラスト、歴代グッズを展示。プリズムスタァと撮影できるARフォトスポットも設置される。

7月20日~8月25日には、リムジンでアニメの聖地を巡る「オープンキャンパスツアーwith リムジン」も運行。リムジンは一条シンらキャラクターのイラストがラッピングされる。参加費は8500円。

「キンプリ」は、2013年4月~2014年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。2016年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、2017年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開。今年、新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」が劇場公開されたほか、テレビアニメが放送された。

「華京院学園オープンキャンパスプリズムスタァミュージアム」は東京アニメセンターin DNPプラザで7月12日~8月25日午前11時~午後8時に開催。毎週火曜休業。入場料は1000円。