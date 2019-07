1939年と現代で変わらないものとは？ある英国人アーティストの衰えない魅力を探る

ヒース・ロビンソンの1939年のイラストレーションの本。マーク・ディクソンがこの最も英国的なアーティストの衰えない魅力について考える。



『最近のイギリスでは、法律を遵守することと車のオーナーになることを両立するのは事実上不可能だ』それについて議論することはできないとあなたは思うかもしれない。しかし、そのことは1939年に出版された『How to be a motorist』の出だしの部分に書かれていた。時代が変わっても変わらないものがあるものだ。



『How To Be A Motorist』 は、1930年代W・ヒース・ロビンソンによる、How To…というイラストによるユーモラスな本のシリーズの一つであった。彼の家族たちも漫画家として1912年ぐらいからイギリスでは有名であった。彼が亡くなって70年以上経った今でも、『ヒース・ロビンソンみたいな』と言う表現を使うことがある。動かない様に見えるにも関わらず動くことや、独創的な急場しのぎの仕事や下手な仕事を表現する時に使われる。



ブレッチリー・パークの暗号解読員たちが、第二次世界大戦中に初期のコンピューターで実験をしていた。彼らの業績の一つはヒース・ロビンソンと呼ばれた。今日私たちは、ウィリアム・ヒース・ロビンソンをロウランド・エメットやラッセル・ブロックバンクの様な一握りのイギリスの偉大な漫画家の一人として記憶しているが、彼は常にそれよりも真剣に受け止められたいと望んでいた。



1872年に芸術家一家に生まれ、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツで学び、風景画家になりたいと思っていた。しかし、請求書の支払いのために、本のイラストを描く仕事をしていたのだ。1900年初め頃には、彼の作品は有名な雑誌でも見られるようになり、第1次世界大戦後は、出版と同時に広告にもコンスタントな需要があった。ヒース・ロビンソンは、How To Be A Motoristで小説家のKRG・ブラウンと一緒に仕事をしていた。



彼も1930年代頃にはそれなりに有名であったが、今は殆ど忘れられている。ブラウンの文章はヒース・ロビンソンの挿絵にぴったりで、控えめで、とても英国的なドライなユーモアを表現していた。ブラウンがサイクリストを題にしたものを例に挙げる。







『祭日や特別な機会には、主要な道路は派手な羽毛を着た人たちが行き交っていて、みんなが猛烈な勢いでこっちからあっちへ、そして帰るためにまた猛烈な勢いでペダルをこいでいる。彼らは、たくさんのクロッケーの輪の様に若々しい体のカーブや、めまぐるしく回転する彼らの小さな足は、とても魅力的にも見える。しかし・・サイクリストたちは、状況が許す限り広く適した場所を与えられるべきである。どんな車も自転車が半分乗っかり、車の前面に突き出たものが全く知らない人に突き刺さった状態はいい状況ではない』







車のボンネットマスコットについての彼の考えもある。『コウノトリ、シギ、その他細い鼻のものはお勧めしない。近くを通る通行人を刺してしまうかもしれないからだ。だがボンネットマスコットがないと愛好家たちの、アーティスティックな想像を引き裂いてしまう。だったら例えば、ゴム製の内務大臣はどうだろうか?当局への上品な賛辞で、非常用の消しゴムとしても使える』



しかし、挿絵がこれらの文をより魅力的なものにしている。驚くべきことはヒース・ロビンソンが描いた馬鹿げた架空の物たちのいくつかは、現代で現実となっていることだ。リアホイールステアリングと『ロータリーを上手く回るための、ボディーを曲げること』の二つは、21世紀に存在場所を見つけたコンセプトだ。







しかし、明らかに後者については、長いホイールベースのリムジンよりもロンドンのバスに対して議論の余地がある。現代の作家フィリップ・プルマン(ライラの冒険が有名)は、私たちが今でもヒース・ロビンソンの漫画が好きなのは、彼が書いたものを見ただけでどのように動くか理解できていた時代を思い出すからだと指摘している。



『物体自体が素晴らしいアマチュア性に満ちている』さらに彼は『木の釘でくっつけられた二つのラフな半円でできた車輪、サイズの違う大きくて、不規則な結び目で固定された長さの違うシートベルト』と加える。



ヒース・ロビンソンの世界がとても英国的である一方、テレビ番組の天才執事ジーヴスの住人たちよりも、平等主義である。ヒース・ロビンソンが描く人物たちは一貫して、現代と同じ様に新しいテクノロジーがたくさん出現した1930年代をなんとか生き延びて行こうともがいている中流階級の人々であった。彼らの混乱している様子は、姉妹書How To Live In A Flat(アパートでの暮らし方)に上手く取り上げられていた。他のなによりもどうやって狭いアパートでやりくりするかが説明されている。



これらの本は、ヒース・ロビンソンのゴルフやヒース・ロビンソンの大戦と共に、最近ボドリアン図書館によって見事に再版されている。これらの最後の部分では、その両方と、奇跡的な発明をしようと必死に努力する様子をちゃかした。しかし、第二次大戦中には、ナチがこのタイプのユーモアを描くことに対して、とてもひどい扱いをしたため、続けようとは思えなかったと語った。



第二次大戦が終わる前の1944年9月に病院で術後の合併症により亡くなった。彼の作品の評価は下がることはなく、2013年にウィリアム・ヒース・ロビンソントラストが、研究センターやミュージアム設立のための宝くじで百万ポンドの資金調達をし盛り返している。ここは、ロンドン北部ピナーにあるヒース・ロビンソンがかつて過ごしていた場所で、上手くいけば子供たちの世代にデジタル化以前の生活の喜びについて教えてくれるだろう。