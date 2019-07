コトブキヤが展開するARTFX+シリーズより、アニメイテッド版のバットマンが1/10スケールで発売される。2019年11月発売予定で、価格は8,500円(税抜)。

2019年11月発売予定「ARTFX+ バットマン アニメイテッド オープニングエディション」8,500円(税抜)

「ARTFX+ バットマン アニメイテッド オープニングエディション」は、バッドマンの生誕80周年を記念したアイテムで、3年ぶりのアニメイテッドバットマン。

ナレーションと共に始まるアニメ版のオープニングシーンから、雷鳴と共に浮かび上がるダークナイトの姿が再現されている。また、台座部分はヴィネット造型で、ゴッサム・シティの立ち並ぶビル群を再現。夜空に灯るバットシグナルや雷も立体で表現し、世界観を凝縮したとのこと。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics.(s19)